BMW Yöneticisi Şaşırtıcı Açıklamalar Yaptı: Elektrikli Araçlara Talep Yok

G-20 zirvesinde bile en önemli gündem maddelerinden bir tanesi küresel iklim değişikliğiydi. Bu tarz küresel iklim değişikliği sorunlarını çözebilmek için ülkelerin ve kuruluşların önerisi genellikle elektrikli araçlar oluyor. Ancak BMW yöneticisi, bunun tam aksini söyledi. İşte haberimizin detayları.

Klausd Frölich, Ar-ge çalışmaları ile ilgili milyonlarca dolar harcandığını ifade etti. 2020 yılında Avrupa Birliği Emisyon Anlaşması gereği şirketin daha fazla elektrikli araç üretmesi gerekiyor. Fakat onun söylediğine göre elektrikli araçlara çok fazla talep yok.

BMW yöneticisi çevreciler tarafından sert eleştirilebilir

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden bir tanesi olarak bilinen Tesla, birçok şirketi elektrikli araç üretmeye teşvik etmişti. Her ne kadar BMW bunu gizlemeye çalışsa bile, onların da bu konuda çalışmaları eskilere dayanıyor.

1970'li yılların başında elektrikli otomobil üretmeye başlayan şirket 2013 yılında i3 modelini tanıttı. Daha o dönem rakipleri çok fazla elektrikli araç ortaya çıkaramazken, BMW önemli bir atakta bulunmuş oldu. Ancak onlara göre elektrikli araçlar çok gerekli değil. Ayrıca bazı Avrupa ülkelerinde elektrik maliyetinin yüksek olması ise şirketi kaygılandıran bir diğer durum.

Her ne kadar bu açıklamalar devam etse bile, şirket elektrikli araçlara olan desteğini devam ettirecek. 80 kilometre boyunca sadece elektrikle gidebilen bir araç da geliştiren BMW, içten yanmalı motorların daha uzun bir süre kullanılacağını düşünüyor. Peki sizce de BMW bu konuda haklı mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.