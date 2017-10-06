Boeing, Otonom Uçuş İçin Yatırımlar Yapmaya Başladı

Dünyanın en büyük sivil ve askeri uçak ve helikopter üreticilerinden birisi olan Boeing firması, otonom uçuş sistemleri üzerinde çalışmalar yapan Aurora Flight Sciences firmasını satın alıyor.

Boeing, bu satın almanın kendi firmalarında halihazırda yürütülmekte olan hem sivil hem askeri uçaklar için otonom uçuş sistemleri açısından çok faydalı olacağını düşünüyor. Aurora Flight Sciences'ın çalışmalarına baktığımız zaman ise LightningStrike XV-24A adlı bir askeri insansız hava aracını hatırlıyoruz. DARPA ve USAF tarafından desteklenen bu araç dikey olarak otonom şekilde iniş ve kalkış gerçekleştirebiliyordu. Hemen aşağıda bu aracın ufak ölçekli prototip versiyonunun bir videosu yer alıyor.

Satın alma işlemi bittikten sonra Aurora firması Boeing'in bir alt kuruluşu olarak aynı projelerini yürütmeye devam edecek. Yani eskisi gibi otonom hava araçları tasarlamayı ve üretmeyi sürdürecek. XV-24A adlı bu hava aracının yanı sıra Aurora firması son 20 yılda 30 adet pilotsuz hava aracı uçurmuş durumda. Hava araçları için dikey kalkış ve iniş konusunda Boeing ile Aurora'nın yanı sıra Airbus firmasının çalışmaları olduğu da duyurulmuştu. Airbus bu çalışmalar sonucunda ilerleyen yıllarda hava taksileri geliştirmeyi hedefliyor.