Bor Mineralinden Yapılan Barofen Süper Madde Çıktı

Teknolojik ürünlerin yapımında kullanılan materyaller genellikle karmaşık oluyor. Uzak Doğunun en büyük üniversitelerinden olan Şiamen Üniversitesi'nde, Bor minerali ile ilgili bir çalışma yapıldı ve oldukça ilginç bulgulara rastlandı.

MIT Technology Rewiew adlı bilim sitesi, bu madde ile ilgili geniş bir çalışmaya yer verdi. Bor mineralinin, yeterli kristalleşme sonucunda Barofen denilen oldukça dayanıklı bir maddeye dönüştüğü söylendi.

Barofen oldukça ilginç özellikler barındırıyor

Borofen denilen bu maddenin; ısıyı ve elektriği en iyi ileten malzeme olarak kabul edilen ve çelikten 200 kat daha güçlü olan grafenden daha güçlü ve esnek olduğu ifade ediliyor. Hem bu kadar dayanıklı, hem deesnek olan başka bir madde bulunmuyor.

MIT tarafından verilen raporda; "Kısa bir süre öncesine kadar grafen en yeni mucizevi malzeme olarak kabul ediliyordu. Süper güçlü, atom kalınlığındaki bu karbon "kümes teli", borular, toplar ve çeşitli ilginç şekiller oluşturabiliyor. Malzeme mühendisleri, elektriği iletebildiği için grafen tabanlı bilgisayar işlemciliği ve grafen çip endüstrisi çağının başlayabileceğinden söz ediyordu. Avrupa Birliği, grafen endüstrisi için bir milyar Euro'luk kaynak tahsis etti." denildi.

Elektro-kimyacılar; borofenin daha güçlü lityum-iyon pillerde anot malzeme olarak kullanılabileceğini söyledi. ve bu bile önemli bir haber oldu. Böylece, elektrikli araçlarda bile kullanılabilecek bir madde ortaya çıktı. Sizce de bu madde, önemli bir değişim sağlayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.