Borderlands 2 İçeriği Ücretsiz Olarak Epic Games Store'da Dağıtılıyor

Commander Lilith & the Fight for Sanctuary içeriğini kaçırmışsanız, üzülmeyin. Çünkü, bugün itibarıyla elinizde ikinci bir fırsat var. Borderlands 2 içeriği ücretsiz olarak bu defa Epic Games Store üzerinden dağıtılmaya başlandı.

Commander Lilith & the Fight for Sanctuary, 2019 yılının Haziran ayında oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Belirli bir süreliğine ücretsiz olarak da dağıtılmış olan bu içerik, hem ikinci oyunun senaryosundan sonra yaşananları gösteriyor hem de ikinci oyun ile üçüncü oyun arasında bir köprü vazifesi görüyor.

Borderlands 2 İçeriği Ücretsiz Oldu, Kaçırmayın!

Erişim sağlamak için en aşağı otuzuncu seviyeye ulaşmış olmanız gerekiyor ama ulaşmamışsanız da üzülmeyin. Çünkü, otuzun altındaki hangi seviyede olursanız olun, otomatik olarak yükseltileceksiniz.

Harita üzerindeki Fight for Sanctuary bölgesine gitmeniz gerekiyor ki herhangi bir hızlı seyahat istasyonundan ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Sanctuary bölgesinin istila altında olduğu, Vault Map'in çalındığı ve tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Pandora gezegenine zehirli bir gazın salındığı konuya göre, Vault Hunter'lar Maya, Salvador, Axton, Zer0 ve Gaige (veya duruma göre Krieg) karakterlerini bir kez daha görüyoruz. Göreviniz ise Lilith ve Crimson Raider'lara katılarak yeni baş düşmanınız Hector ve beraberindeki yeni Pandora ordusunu ortadan kaldırmak.

Çok uzun bir oynanışın sunulmadığı bir indirilebilir içerik ile oyuna yeni karakterlerin, yeni büyük düşmanların, yeni bölgelerin ve yeni ganimetlerin eklenmesinin yanı sıra ulaşılabilecek azami karakter seviyesini de seksene yükseltiyor.

Commander Lilith & the Fight for Sanctuary içeriğini, bugünden itibaren 2 Ekim 2020 Cuma günü TSİ 15:59'a kadar buradan ücretsiz edinebilirsiniz. Bir defa kütüphaneye eklemeniz durumunda, kalıcı olarak sizin olacak.