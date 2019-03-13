Borderlands 3 Duyurusu Sonunda Geliyor

Borderlands 3, şu anda akıbeti en çok merak edilen oyunların arasında yer alıyor. Son olarak Borderlands: The Pre-Sequel oyunu ile karşımıza çıkan seri, 2014 yılından bu yana yeni bir oyun ile karşımıza çıkmış değil. Peki Gearbox Software Borderlands 3 anlamında ne yapıyor? Şimdilik bu büyük bir gizem ama yakında bir fırtına kopabilir. Amerika menşeli şirket, PAX East 2019 etkinliğinde Borderlands 3 oyununu yüksek ihtimalle duyuracak.

Bildiğiniz gibi Gearbox Software, 28 Mart 2019 tarihinde başlayacak olan PAX East 2019 etkinliğine katılacak isimlerin arasında yer alıyor ve ilk gün, Gearbox Main Theater Show adı altında bir panel düzenleyecek. PAX internet sayfasında yer alan bilgiye bakılırsa da Gearbox Software ve Gearbox Publishing katılımı gerçekleştirilecek olan bu panelde, dünya genelinde ilk kez yapılacak olan duyurularla karşılaşacağız. Haberi sizlerle paylaştığımız zaman, bu duyurular ile ilgili herhangi bir ipucu yoktu ama Gearbox Official Twitter hesabı üzerinden paylaşılan bir görsel, oyuncular olarak beklediğimiz duyurunun yolda olduğuna işaret ediyor olabilir.

Sizin de yukarıda gördüğünüz üzere, Twitter gönderisine iliştirilmiş olan görselin geneli Borderlands serisinin görselliği ile uyuşuyor. Sağ üst köşede yarısı çıkmış olan 3 rakamının da Borderlands 3 oyununa işaret olduğunu tahmin etmek için dahi olmaya gerek yok. Gearbox Software şirketinin beklediğimiz duyuruyu en sonunda yapacağına herhangi bir şüphe yok.