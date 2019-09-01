Borderlands 3'ün End Game İçerikleri ve 2019 Takvimi Paylaşıldı

PAX West 2019 sırasında bir panel düzenleyen 2K Games ve Gearbox Software, Borderlands 3 oyununun End Game ve çıkışı sonrası içeriklerini detaylandırdılar.

Hatırlayacağınız üzere, daha önceden verilen detaylar ışığında End Game içeriğine bağlı olarak Proving Grounds ve Circle of Slaughter arenalarından bahsedilmişti. PAX West 2019 etkinliğinde verilen yeni detaylara bakılırsa senaryoyu tamamladıktan sonra True Vault Hunter, Guardian Rank ve ilk defa bu oyunda karşımıza çıkacak olan Mayhem modları açılacak. Ayrıca zengin ödüller kazanabileceğiniz Guardian Rewards sisteminin de olacağını söyleyelim.

Öncelikle Guardian Rank ile başlayalım. Bu bileşen, Borderlands 2 oyunundaki Badass Rank bileşeninin geliştirilmiş hali olacak. XP barının hemen üstünde yer alacak olan Guardian Rank, kazanacağınız deneyim puanları ile gelişecek ve her atladığınız seviyede bir Guardian jetonunuz olacak. Toplayacağınız jetonları da aşağıdaki ekran görüntüsünün sol tarafında görebileceğiniz Enforcer, Survivor ve Hunter kategorilerinde harcayarak takviye istatistikler açabileceksiniz.

Bu takviyelerin yanı sıra, yine yukarıdaki ekran görüntüsünün sağ tarafında bulunan Guardian Rewards sistemi de yer alacak. Verilen bilgiye göre, kazanacağınız esas ödüller bu sistemde sunulacakmış. Her birinde sizin de gördüğünüz üzere altı aşama var ve topladığınız jeton sayısına göre buradan çeşitli ödüller açabileceksiniz. Vault Hunter karakterleriniz ve silahlarınız için yeni görünümlerin yanı sıra, silahınızın vereceği hasarı daha da arttırmak ve sağlığınızı ve kalkanınızı tam anlamıyla doldurmak gibi ödüller de açabileceksiniz.

True Vault Hunter ise Borderlands 3 oyununun bir nevi New Game+ özelliği olacak. Eğer daha zorlu bir oynanış istiyorsanız, sizin için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Ancak düşmanların daha zorlu olmasına karşın toplayacağınız ganimetler daha değerli olacaklar. Karakterinizin görevlerde kaydettiğiniz aşama normal ve True Vault Hunter zorluklarında farklılık gösterecek olsa da, istatistikler ve ekipmanlar her ikisi için ortak olacak.

Mayhem ise yukarıda da bahsettiğimiz gibi Borderlands 3 ile gelecek olan yeni bir mod olacak. Oyunu bitirdikten sonra Sanctuary III'ten açacağınız terminal ile ulaşabileceğiniz modun Mayhem 1, Mayhem 2 ve Mayhem 3 olmak üzere iç farklı zorluk derecesi olacak. Ziyaret edeceğiniz gezegenlerin tamamındaki riskler ve ödüller seçtiğiniz zorluk derecesine göre değişecek. Düşmanların sağlıkları, kalkanları ve zırhlarının arttırılmış olmasına karşın galibiyet durumunda Eridium'lar, deneyim puanları ve daha iyi ganimetler gibi kazanımlarınız olacak.

Bu mod ayrıca ziyaret ettiğiniz herhangi bir gezegene Mayhem modları yayacak. Bu da bir nevi yeni oynanış stillerine ve çatışmalara farklı şekillerde girişlere adapte olmanızı sağlayacak. Mesela Savage ile düşmanlar kullandıkları silahlarla daha fazla hasar verebilecekler. Eğer bir Wizard iseniz, kooperatif olarak oynadığınız arkadaşlarınızın verecekleri mermi ve element hasarları önemli ölçüde artacak. Yeni modlar da Mayhem 2 ve Mayhem 3 zorluk seviyelerini açtığınızda kullanılabilir olacaklar.

Son olarak, oyunun çıkışı sonrasında Sonbahar ve Kış mevsimi için yapılan içerik takvimiyle ilgili bir takım bilgiler de paylaşıldı. Şimdilik herhangi bir tarih veya içerik detayları paylaşılmış değil ama Bloody Harvest ilk etkinlik olacak. Ücretsiz içerik güncellemesinin yanı sıra çeşitli aktiviteler ve değişik etkinlik ödülleri dağıtılacak. Maliwan Takedown ise yine ücretsiz içerik güncellemesi, yepyeni bir harita, zorlu yeni düşmanlar, yeni bir ana düşman ve yeni ödüller ile gelecek.

Öte yandan Season Pass sahiplerinin ek ücret ödemeden sahip olabilecekleri ilk indirilebilir içerikle senaryo ile ilgili yeni bir eklenti yapılacakken, daha fazla detayın sonradan açıklanacağı söyleniyor. Bu içeriğin bağımsız olarak satılacağını da söylemeden geçmeyelim.