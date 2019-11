Borderlands 3'ün İlk İndirilebilir İçeriği Haftaya Tanıtılacak

2K Games ve Gearbox Software, Borderlands 3 oyununun çıkışı öncesinde yaptıkları açıklama ile 2019 yılı içerik yol haritasını duyurmuşlardı. İlk olarak Cadılar Bayramı kutlamaları için düzenlenen Bloody Harvest etkinliği başlamıştı. Bu etkinlik 5 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecekken, sırada ise Maliwan Takedown etkinliği var. 2K Games ve Gearbox Software, Borderlands Twitter hesabı üzerinden ilk indirilebilir içeriğin paylaşımını da yaptılar.

Paylaşımın başında, içeriğindeki klipte Mad Moxxi karakterinden duyduğumuz "Ready to bring down the house, sugar?" yani Türkçe mealiyle "Seyircileri kırıp geçirmeye hazır mısın, tatlım?" cümlesini görüyoruz. Mad Moxxi aslında Borderlands 3 oyununda da karşımıza çıkıyor ve klipte sesini duymak şaşırtıcı olmadı. Şaşırtıcı olan, Handsome Jack karakterini görmek oldu.

Handsome Jack, Borderlands 2 oyunundaki baş düşmanımız ve Tales from the Borderlands oyununda da baş düşmanlarımızdan bir tanesiydi. Ne var ki kendisi ikinci oyunun sonunda ölmüştü. Zaten aşağıdaki Twitter paylaşımında da hologram görüntüsünü görüyoruz. Handsome Jack, ilk Borderlands 3 indirilebilir içeriğinde karşımıza çıkacak ama senaryoya nasıl bağlanacağı merak konusu oldu.

İlk indirilebilir içerikle ilgili detayları öğrenmek için fazla bir zaman beklememiz gerekmeyecek. 2K Games ve Gearbox Software, 20 Kasım 2019 Çarşamba günü TSİ 19:00 sıralarında Borderlands Twitch kanalı üzerinden yapılacak canlı yayınla merak edilen tüm detayların paylaşılacağını belirtiyor.

