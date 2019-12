Borderlands 3'ün İlk Senaryo İçeriğinden 14 Dakikalık Oynanış Videosu

Borderlands 3 oyununun ilk indirilebilir senaryo içeriği Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot, 19 Aralık 2019 tarihinde bütün platformlarda eş zamanlı olarak yayınlanacak. Season Pass sahibi iseniz ek bir ücret ödemeden satın alabileceğiniz bu içerik, bağımsız olarak da satışa sunulacak. 2K Games ve Gearbox Software, çıkışı öncesinde Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot için bir oynanış videosu yayınladılar.

İçeriğin merkez noktasında Mad Moxxi olacak. Kendisi terk edilmiş uzay istasyonunun Handsome Jackpot kumarhanesini yağmalamak için bir ekip kuruyor ve sizi de ekibinde görmek istiyor. Ne var ki bunun için Santuary III'e erişiminizin olması gerekiyor ve yolu da ana senaryoda aşama kaydetmekten geçiyor. Yani bu içeriği oynamak istiyorsanız, şimdiden Borderlands 3'ü oynamaya başlayın.

Görevin amacı ise Eridium, kredi ve yepyeni bir Legendary eşyanın bulunduğu güvenlik kasasına ulaşmaya çalışmak olacak. Bu yolda sizi Hyperion güvenlik güçlerine ve kumarhanenin müdavimlerine karşı vereceğiniz zorlu bir mücadele de bekliyor. 2K Games ve Gearbox Software daha önceden yaptıkları açıklama ile karşılaşacağınız düşmanların seviyelerinin oyuncu karakterinin seviyesiyle eşitleneceğini söylemişti. Bunun nedeni ise yan görevlerin ve ekip meydan okumalarının (Crew Challenges) yeteri kadar zorlu ve ödüllendirici olmasını istemeleri.

Moxxi's Heist of the Handsome Jackpot ile Legendary silahlar, teçhizatlar, Vault Hunter karakteriniz için özelleştirme eşyaları, silah süsleri, ECHO cihaz görünümü ve yeni karakter tepkileri de gelecek.

Yayınlanan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!