Borderlands 3'ün Özel Sürümleri Duyuruldu

Bildiğiniz gibi Borderlands 3, seneler süren bekleyişin ardından PAX East 2019 etkinliğinde duyurulmuştu. Ne var ki, bir fragman haricinde pek fazla bir bilgiye sahip olamamıştık. Bugün ise en nihayetinde ilk bilgiler paylaşıldı. Paylaşılmaya da devam ediliyor. Borderlands 3 ile ilgili bir takım yeni bilgilere daha ulaşmanın haricinde, oyunun özel sürümleri de ortaya çıktı. Gearbox Software ve 2K Games tarafından yapılan açıklama ile Borderlands 3 standart sürümünün haricinde üç farklı özel sürümün de satışa sunulacağı duyuruldu. Özel sürümler Deluxe Sürüm, Super Deluxe Sürüm ve Diamond Loot Chest Koleksiyoncu Sürümü olarak sıralanıyorlar. Her biri de birbirinden farklı içeriklerle gelecek.

İlk olarak Deluxe Sürüm, standart oyuna ek olarak Retro Cosmetic Pack, Neon Cosmetic Pack ve Gearbox Cosmetic Pack içerikleriyle gelecek. Bu içeriklerin tamamında Vault Hunter ve Echo Device ile silah için görünümler ve süs eşyaları bulunacak. Ayrıca içeriğinde iki oyuncak tabanca, oyuncak el bombası modu ve silah süsünün bulunduğu Toy Box Weapon Pack, XP ve Loot Drop Boost modları da Deluxe Sürüm ile gelecek.

Super Deluxe Sürüm, Deluxe Sürüm içeriğine ek olarak dört yeni hikaye, Butt Stallion silah görünümü, silah süsü ve el bombası modunun bulunduğu Season Pass bulunacak. Artı olarak oyunun metal kutulu sürümü de Super Deluxe Sürüm içeriğinde bulunacak.

Borderlands 3 ile ilgili her şeye sahip olmak istiyorsanız, Diamond Loot Chest Koleksiyoncu Sürüm tam size göre diyebiliriz. Deyim yerindeyse içinde bir biz yokuz! Super Deluxe Sürüm içeriğinin tamamının eksiksiz olarak bulunacağı bu nihai sürüm, ekstradan elmas ganimet sandığı reprodüksiyonu, oyundaki ana karakterlerimiz ve ana kötü karakterlerimizinkiler de dahil karakter heykelcikleri, ayaklığıyla birlikte Sanctuary 3 modeli, dört Vault Key anahtarlığı, bezden yapılma Borderlands galaksi haritası, ana karakterlerimiz ve ana kötü karakterlerimizin bulunduğu beş baskı resim ile gelecek.

Eğer Borderlands 3 oyununu ön-sipariş ile satın almayı istiyorsanız, hoşunuza gidecek iki hediye ile geleceğini de söylemeden geçmeyelim. Bu hediyelerden, önceden yaşanan sızıntı ile haberdar olmuştuk ama artık konu resmiyet kazanmış oldu. Gearbox Software ve 2K Games tarafından yapılan açıklama ile standart veya Deluxe sürümünü ön-sipariş ile satın aldığınızda, beraberinde altın silah görünümü ve silah süsü hediye olarak gelecek.