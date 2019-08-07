Borderlands 3'ün Yeni Fragmanının Yıldızı Amara

Yayıncı 2K Games ve geliştirici Gearbox Software Borderlands 3 oyunundaki Vault Hunter karakterlerimizi bizlere yakından tanıtmaya devam ediyor. Daha önceden yayınlanan fragmanlar sayesinde Zane the Operative ve Moze the Gunner hakkında daha fazla bilgi sahibi olmuştuk. Şimdi ise sırada bir diğer Borderlands 3 karakterimiz Amara hanım var.

Seride karşımıza ilk kez bu oyunda çıkacak olan Amara, Siren sınıfından bir karakter. Bu sınıfı farklı kılan ise fon hikayeleri bilinmediği için gizemli, inanılmaz güçleri olan ve vücutlarında ayırt edici dövmeleri olan kadınlardan oluşuyor olması. Lilith, Maya ve Angel sonrasında Amara bu sınıftaki bir diğer karakter olacak.

Bu karakterin Phasegrasp, Phaseslam ve Phasecast olmak üzere üç farklı eylem yeteneği var. Yerden çıkan devasa bir yumruk çağırdığınız Phasegrasp, hedeflenmiş olan düşmanları yedi saniyeliğine bir yere sıkıştırmayı sağlıyor. Bazı düşmanları sıkıştırmak mümkün olmuyor ama yine de hasar alabiliyorlar.

Phasecast ile ileriye doğru Amara kendisinin Astral Projection (Astral Seyahat) versiyonunu gönderebiliyorsunuz. Bu sayede yolunuza çıkan her şeye hasar verebiliyorsunuz.

Phaseslam ise havaya sıçradıktan sonra yere sert bir darbe indirmenize olanak tanıyor. Eğer yakınlarda düşmanlar varsa, bu darbenin şokundan etkilenerek hem hasar alıyorlar hem de yere seriliyorlar. Güçleri düşük ise bu durum ölümleriyle sonuçlanabiliyor.

Eğer Amara hanımı düşmanlarını perişan ederken görmeyi isterseniz aşağıdaki fragmanı izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bu fragmanda ayrıca karakterin özel yeteneklerini görmek de mümkün oluyor.