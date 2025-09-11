Fiyatı Cep Yakan Borderlands 4'ün İnceleme Puanları Şaşırttı

Gearbox Software tarafından geliştirilen Borderlands serisinin yeni oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Borderlands 4'ün inceleme puanları belli oldu. Peki, 2025 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Borderlands 4 beklentileri karşılayabildi mi?

Borderlands 4'ün İnceleme Puanları Ne Durumda?

Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyacak Borderlands 4 için Metaciritc sayfası üzerinden 63 adet inceleme paylaşıldı. PC sürümünün Metacritic puanı 84 olarak açıklandı. Yeni Borderlands oyununa XboxEra 100 puan, Digital Trends 90 puan, IGN ise 80 puan verdi. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:

CGMagazine: 100 puan

Radio Times: 100 puan

XboxEra: 100 puan

Digital Trends: 90 puan

PC Games: 90 puan

DualShockers: 90 puan

Screen Rant: 90 puan

Game Informer: 85 puan

VGC: 80 puan

IGN: 80 puan

Windows Central: 80 puan

Game Rant: 80 puan

TechRadar Gaming: 80 puan

GamingBolt: 80 puan

Inverse: 80 puan

GameSpot: 70 puan

Borderlands 4'ün Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Steam'de Borderlands 4'ün standart sürümü 69,99 dolar (2.890 TL), Deluxe sürümü 99,99 dolar (4.128 TL), Super Deluxe sürümü ise 129,99 dolara (5.367 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Xbox, PlayStation ve Epic Games mağazalarında ise standart sürüm 2.900 TL, Deluxe sürümü 3.600 TL, Super Deluxe sürümü ise 4.680 TL fiyata satılıyor.

Borderlands 4 Çıkış Tarihi

Borderlands 4 oyunu 12 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games Store üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

Borderlands 4'ün Fragmanı

Borderlands 4 Nasıl Bir Oyun?

Borderlands 4, looter shooter türünde bir oyundur. Kairos'ta geçen yapımda Timekeeper'dan kurtulmaya çalışacağız. Bunu yaparken aynı zamanda karşımıza çıkan tehlikeli düşmanları yok etmemiz gerekecek. Çok fazla sayıda silahın yer alacağı oyunda acımasız haydutlar, mekanik canavarlar ve vahşi yaratıkları bulunacak.

Etkileyici bir görselliğe sahip olan oyunda co-op özelliği de yer alacak. Bu özellik dört kişiye kadar destek sunacak. Dolayısıyla Borderlands 4, arkadaşlarla oynanacak oyunlar oynamak isteyen oyuncular için de harika bir seçenek olacak.

Borderlands 4'ün Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

İşlemci: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT

Borderlands 4'ün sorunsuz şekilde yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alan gerekecek. Depolama kısmında yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.