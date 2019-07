Borderlands: Game of The Year Edition Hafta Sonu Ücretsiz Oynanabilecek

Hafta sonunu kapsayan Free Play Days programının bir yenisi daha başladı. Eğer herhangi bir şey planlamıyorsanız size şu andan itibaren Pandora gezegeninin yolu görünmüş oldu. Borderlands: Game of the Year Edition PC ve Xbox One platformlarında bu hafta sonu dahil ücretsiz olarak oynanabilecek.

Gearbox Software tarafından geliştirilen Borderlands, 2009 yılında 2K Games tarafından satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde Borderlands: Game of the Year Edition adıyla mevcut nesle taşınan oyun dört kişilik Vault Hunter grubunun maceralarını anlatıyor. Son derece gelişmiş bir teknolojiyi barındırdığı söylenen Vault'u ele geçirmek hedefiyle yola çıkan kahramanlarımız Pandora gezegenine seyahat ediyorlar. Ne var ki her şeyde olduğu gibi bu oyunda da işler o kadar kolay yürümüyor. Gezegenin yerel vahşi doğası ve haydut çeteleri gibi zorlu engeller var.

Steam ve / veya Xbox One kullanıcısıysanız 18 - 21 Temmuz 2019 tarihleri arasında herhangi bir kısıtlama olmaksızın Borderlands: Game of the Year Edition oyununu oynayabilirsiniz. Xbox One üzerinde oynayacaksanız Xbox Live Gold aboneliğinin gerektiğini söyleyelim.

Eğer oyundan memnun kalır ve oyunu satın almayı isterseniz %50 oranında bir indirim sizi bekliyor. Ayrıca klasik olarak kaydettiğiniz tüm aşama ve açtığınız başarımlar tam sürüme aktarılacak.