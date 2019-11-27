Borderlands'in Yapımcısı Duyurdu: O Oyun 2021'de İptal Edilecek

Gearbox Software'in son oyunu Borderlands 3, 7 milyondan fazla kopya satıp oldukça başarılı olmasına rağmen, stüdyonun önceki oyunları bu kadar başarılı değil gibi gözüküyor. Gearbox, Battleborn'un ömrünün tükendiğini ve oyunun 2021 Ocak ayında kapanacağını duyurdu.

Battleborn, Gearbox Software tarafından geliştirilen ve 2016 yılında kullanıma açılan birinci şahıs aksiyon RPG oyunudur. Son birkaç yıldır oyuncu bulma konusunda sıkıntılar yaşayan Battleborn, en nihayetinde sunucularına veda ediyor. 4 Şubat 2020'den sonra oyuncular oyun içi kullanım için herhangi bir prim parası satın alamayacaklar ancak mevcut para birimlerini çevrimiçi dükkanda harcayabilecekler.

Ocak 2021 geldiğinde ise oyunun sunucuları kapatılacak ve tek oyunculu modu da dahil olmak üzere herhangi bir biçimde oynanamayacak.