Borderlands: The Handsome Collection, Haziran Ayının PS Plus Oyunlarından

Sony, PlayStation Plus abonelerine Haziran ayında sunacağı oyunlarını açıkladı. Önümüzdeki ay kaliteli oyunların bizlerle buluşacağını söyleyelim. Bu defa seçilen oyunlar Borderlands: The Handsome Collection ve Sonic Mania oyunları oldular.

Bahsi geçen oyunların, her ay olduğu gibi Haziran ayında da ilk Salı gününde bizlerle buluşacaklarını belirtelim. Hazır Borderlands 3 yoldayken ve E3 2019 fuarı sırasında Borderlands 2 için yeni bir indirilebilir içerik yayınlanacakken, Borderlands: The Handsome Collection paketinin zamanlaması iyi oldu. Öte yandan, platform oyunlarını seviyorsanız Sonic Mania da iyi bir seçim olmuş.

Borderlands: The Handsome Collection

Gearbox Software tarafından geliştirilmiş ve 2K Games tarafından yayınlanmakta olan Borderlands: The Handsome Collection, Borderlands: The Pre-Sequel ve Borderlands 2 oyunlarını bütün indirilebilir içerikleriyle beraberinde getiriyor. Buna ek olarak geliştirilmiş yerel çoklu-oyuncu desteği ve eğer var ise PlayStation 3, PlayStation Vita ve Xbox 360 platformlarındaki kayıt dosyalarını aktarmak gibi yenilikler de sunuyor.

Borderlands: The Pre-Sequel konu olarak Hyperion şirketinin çalışanlarından birisi olan Handsome Jack karakterine odaklanıyor. Helios uzay istasyonunun Lost Legion olarak bilinen askeri bir örgüt tarafından ele geçirilmesinden sonra Handsome Jack, daha önceki Borderlands oyunlarında da karşımıza çıkan dört karakter ile Helios uzay istasyonunun kontrolünü yeniden eline geçirmeye çalışarak askeri örgütü bertaraf etmenin yollarını bulmaya çalışıyor.

Borderlands 2 ise Borderlands oyunun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Hyperion şirketinin kontrolünü eline geçirmiş olan Handsome Jack, kendisini Dictator of Pandora (Pandora Diktatörü) olarak ilan etmesiyle devam oyunundaki baş düşmanımız haline geliyor. Aralarından seçim yapabileceğimiz Axton the Commando, Maya the Siren, Salvador the Gunzerker ve Zer0 the Assassin olmak üzere dört Vault Hunter karakterimizin olduğu oyundaki amacımız ise Handsome Jack karakterini bertaraf etmek olacak.

Sonic Mania

Oyun dünyasının bir diğer kült serisi ve seriye adını vermiş olan ikonik karakter Sonic'in yeni maceralarının anlatıldığı Sonic Mania, 2017 yılında PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için satışa sunulmuştu.

Serinin eski oyunları gibi 2B kayan bir ekranda oynanan oyun, Sonic 3 & Knuckles oyununun sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Her zaman olduğu gibi yine Sonic ve Tails ikilisinin ezeli baş düşmanları olan Doctor Eggman ile çekişmesinin anlatılacağı oyunda, bu defa Phantom Ruby isimli büyülü bir mücevher var. Baş düşmanımız bu mücevheri kullanarak Sonic CD oyunundaki Little Planet'ın kontrolünü yeniden eline geçirmek için uğraş verecekken, biz ise Sonic ve Tails olarak şeytani planlarını bozmak için zamana karşı bir yarışa gireceğiz.