Boring Company, Las Vegas’a Yeraltı Tüneli İnşa Edecek

Las Vegas Konvansiyonu ve Ziyaret Otoritesi (LVCVA), Elon Musk'un tünel girişimi olan Boring Company ile 48.6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Tünel projesi, Las Vegas şehir merkezi, kongre merkezi, Las Vegas Bulvarı, McCarran Uluslararası Havaalanı ve daha fazlasını birbirine bağlayacak.

LVCVA, geçtiğimiz mart ayında Boring Company’e, 2021 yılında düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES’e kadar otonom elektrikli araçlarla insanları taşıyacak bir yeraltı tüneli inşa etmesi yönünde tavsiyede bulunmuştu. Bu çağrıya Twitter’dan cevap veren Musk, söz konusu projenin yıl sonuna kadar hazır olabileceğini söylemişti.

Looking forward to building a Boring Company tunnel in Vegas. Assuming to be operational by end of year! https://t.co/cSSO4SJ140