Boring Company, Las Vegas’a Yeraltı Tüneli İnşa Edecek

Las Vegas Konvansiyonu ve Ziyaret Otoritesi (LVCVA), Elon Musk'un tünel girişimi olan Boring Company ile 48.6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Tünel projesi, Las Vegas şehir merkezi, kongre merkezi, Las Vegas Bulvarı, McCarran Uluslararası Havaalanı ve daha fazlasını birbirine bağlayacak.

LVCVA, geçtiğimiz mart ayında Boring Company’e, 2021 yılında düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı CES’e kadar otonom elektrikli araçlarla insanları taşıyacak bir yeraltı tüneli inşa etmesi yönünde tavsiyede bulunmuştu. Bu çağrıya Twitter’dan cevap veren Musk, söz konusu projenin yıl sonuna kadar hazır olabileceğini söylemişti.

Looking forward to building a Boring Company tunnel in Vegas. Assuming to be operational by end of year! https://t.co/cSSO4SJ140 — Elon Musk (@elonmusk) March 12, 2019

LVCVA ile Boring Company arasında imzalanan 48.6 milyon dolarlık kamu sözleşmesi, testlerin Kasım 2020’ye kadar başlayacağını gösteriyor. Tamamlanma tarihinden bağımsız olarak, sözleşmedeki paranın üçte ikisi proje tamamlanana kadar ödenmeyecek.

Tünel projesi, Las Vegas şehir merkezi, kongre merkezi, Las Vegas Bulvarı, McCarran Uluslararası Havaalanı ve daha fazlasını birbirine bağlayacak.

Musk, uzay şirketi SpaceX’in Hawthorne, California’daki genel merkezi altında uzanan ilk Boring Company test tünelini Aralık 2018’de açmıştı. Başarılı girişimci, 2.3 kilometre uzunluğundaki tünelin 10 milyon dolara mal olduğunu ve bir buçuk yılda tamamlandığını söylemişti.

Las Vegas tünelinde ne tür bir araç kullanılacağı henüz belli değil; ancak LVCVA başkanı Steve Hill Mart ayında yaptığı açıklamada, Model X'ler, Model 3'ler veya 16 kişilik tramvay gövdesi olan değiştirilmiş elektrikli araçların tümünün göz önünde bulundurulduğunu ifade etmişti.