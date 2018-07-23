Boston Dynamics, Yılda 1.000 Adet SpotMini Üretecek

Mühendislik ve robotik tasarım şirketi Boston Dynamics, neredeyse gerçek bir köpek kadar yetenekli olan SpotMini adındaki robotunu gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan videoda kapıları çok kolay bir şekilde açabildiği görülen SpotMini, makinelerin kaçınılmaz yükselişine liderlik eden robotların başında geliyor.

SpotMini’nin yeni versiyonu ile geçmiş modellere nazaran hem tasarım hem de teknik anlamda büyük bir ilerleme kaydeden Boston Dynamics, dört ayaklı elektrikli robot köpeğini Temmuz 2019’da piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. Inverse ’e göre, Massachusetts merkezli firma yılda tam 1.000 adet SpotMini üretecek.

Boston Dynamics CEO'su Marc Raibert, Mayıs ayında düzenlenen TechCrunch’ın robotik etkinliğinde, SpotMini’nin herhangi bir ofiste rahatlıkta çalışabileceğini, hatta işyerinin motivasyonuna ve hızına önemli ölçüde katkı sağlayabileceğini söylemişti. Raibert, robotların gelecekte internetin yarattığı etkiden çok büyük bir etkiye sahip olacağını düşünüyor.

2,75 metre uzunluğunda olan ve hayvanlardan esinlenerek yapılan SpotMini, kafa bölümünde bulunan 3D kamera sayesinde etrafındaki nesneleri algılayabiliyor. Neredeyse bir köpek gibi esnek bir şekilde hareket eden ve üstün bir navigasyon yeteneğine sahip olan akıllı robot, tek şarjla 90 dakika çalışabiliyor.

30 kiloya kadar yük taşıyabilen SpotMini’nin yakın gelecekte, arama kurtarma, güvenlik, inşaat ve teslimat gibi çok farklı alanlarda kullanılması planlanıyor.

Inverse ’e konuşan Raibert, şu ana kadar robottan 10 adet ürettiklerini söylerken, hedeflerinin bu yılın sonuna kadar 100 adet SpotMini üretmek olduğunu belirtti. Boston Dynamics CEO'su, 2019’dan itibaren yıllık üretim adetini yaklaşık 1.000’e çıkaraklarını sözlerine ekledi. Önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak robotun fiyatı ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi.