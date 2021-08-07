Breaking Bad GTA 5'in Açılış Ekranına Uyarlandı (Video)

Yetenekli bir sanatçı, Breaking Bad'i GTA 5'in açılış ekranına uyarladı. Kendini tüm dünyada en çok sevilen dizilerden biri olarak kabul ettirmiş dizinin ünlü karakterleri, GTA karakterleri olarak yeniden tasarlandı. Sanatçı tasarlama sırasında GTA V'in yükleme ekranının ikonik stiline bağlı kaldı.

Oyunun ve dizinin hayranı, GTA serisinin son oyununun stilini takip ederek AMC'nin en popüler dizisinin karakterlerini GTA V'in dünyasına getirdi.

Rockstar Games'in oyunları büyük bir çoğunlukla özenerek tasarlanan açılış ekranları ve karakter çizimleri ile öne çıkar. Oyununun hayranlarının yaratıcılığı ise video oyununun farklı şekillerde nasıl görüneceği hakkında diğer hayranları fikir sahibi yapar.

Grand Theft Auto 5'in açılış ekranına daha önce birçok dizi ve film uyarlandı. Örneğin oyunun çıkmasının üzerinden bir iki yıl sonra Hababam Sınıfı, GTA 5'in açılış ekranına getirildi. Bu açılış sahnesinde Hababam Sınıfı'nın önemli karakterlerinden olan Hafize Ana, Badi Ekrem, Güdük Necmi, Damat Ferit, Şaban ve Mahmut Hoca GTA 5'in ikonik stili ile yeniden ele alınmıştı.

Breaking Bad GTA 5'te Nasıl Görünüyor?

Hyanide isimli sanatçının göz alıcı son çizimi, Winged_Daedalus isimli kullanıcı tarafından Reddit'te paylaşıldı ve video kısa süre içinde çok sayıda hayranın beğenisini kazandı. Sanatçı, Breaking Bad'in 6 ana karakterini (Walter White/Heisenberg, Hank Schrader, Marie Schrader, Gustavo Fring, Skyler White ve Jesse Pinkman) sanki GTA 5'in orijinal açılış sahnesinin bir parçasıymış gibi ayrıntılara çok dikkat ederek çizdi.

Karakterler, GTA 5'in stiline bağlı kalınarak çizilmesine rağmen her biri anında tanınabiliyor ve bu da sanatçının ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne seriyor. Hyanide olarak bilinen sanatçı, çalışmalarını genellikle Instagram, Twitter, Artstation ve YouTube gibi platformlarda paylaşıyor.

Sanatçının çizerken özendiği tek unsur karakterler de değil. Yukarıda yer alan videoyu izleyenler, karakterlerin önünde durduğu arka planı da görür görmez hatırlayabilir. Gustavo'nun restoranı, Skyler'ın önünde durduğu ev ve diğer arka planlar, karakterden hemen sonra dikkatleri üzerinde topluyor.

Breaking Bad'i GTA 5'in stili ile yeniden ele alan Hyanide sadece bununla sınırlı kalmayacak. Sanatçı, videonun açıklamasında Breaking Bad'in yan dizisi olan Better Call Saul'un ana karakterlerini de aynı şekilde çizmeyi planladığını belirtti.