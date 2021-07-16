Britney Spears'a Destek Vermek İstedi: 10.000 Yanlış Tişört Bastırdı

Britney Spears desteği yanlış tişörtle son buldu. İngiliz bir adam, talihsiz baskı hatasının ardından üzerlerinde #FreeBrittany yazan binlerce tişörtle baş başa kaldı. #FreeBritney hareketini desteklemek ve kar etmek isteyen Karl Baxter, 10.000 adet yanlış baskılı tişört satın aldığını fark etti.

Bilmeyenler için Britney Spears'ın babası Jamie Spears, 2008'den beri şarkıcının hayatında ve kariyerinde tam yasal kontrole sahip. Spears, Haziran ayı sonlarında bir hakimin önüne çıkarak üzerindeki baskının sona ermesi için çağrıda bulundu.

Başta ABD olmak üzere dünyanın pek çok ülkesindeki binlerce hayranı ise Spears için toplandı ve bu yasal kontrolün sona ermesini istedi. Şarkıcının hayranları, babasının kötüye kullanımını sona erdirmesi için #FreeBritney hareketini başlattı. İngiltere'den talihsiz bir adam ise bu harekete hem destek vermek istedi hem de para kazanmayı amaçladı.

Wholesale Clearance UK'yi yöneten Karl Baxter isimli bir adam, Britney Spears'a yönelik yürütülen destek kampanyasından faydalanmak istedi. 10.000 adet kıyafet siparişi veren talihsiz yönetici, yanlış baskı yüzünden üzerlerinde #FreeBrittany yazan binlerce tişörtle büyük zarara girdi.

Britney Spears desteği yanlış tişörtle son buldu

Baxter, bu hareketten kar elde edebileceğini düşündü, hareketi destekleyecek tişörtler oluşturdu ve gelirlerin küçük bir kısmını (%20) #FreeBritney kampanyasına vermeyi taahhüt etti. Baxter, “Britney'nin konservatörlüğünü sona erdirmek için verdiği mücadeleyle ilgili her şeyi duyduktan ve okuduktan sonra, davayla mücadeleye yardımcı olacak bir şeyler yapmakla ilgilenmiştim” dedi.

Ancak toptan satış müdürü, Fransa'nın en kuzeybatı bölgesinin adı olan "Birittany" yüzünden binlerce yanlış baskılı tişört aldı. Kargodan çıkan tişörtlerin üzerinde #FreeBrittany yazdığını fark eden adam büyük zarara girdiğini fark etti. "Artık hiçbir şeye yaramayacak bir sürü hisse senediyle (tişörtlerden bahsediyor) sıkışıp kaldım, bu yüzden hareket hayranlarını bir tanesine yatırım yapmaya çağırıyorum" dedi.

Bu talihsiz girişimde kaybedilen maliyetlerin bir kısmını geri almak isteyen Baxter, hala kıyafetleri satabileceğini düşünüyor, ancak elbette indirimli olarak: 12,87 eurodan 4,67 euroya kadar değişen bir fiyat skalası bulunuyor.

Tişörtler Bangladeş'te üretildi ve Baxter, satıştan sonra kalan tüm stoğu gelişmekte olan ülkelere göndereceğini söylüyor. Toptan satış müdürü verdiği demeçte "her zaman geri dönüştürmenin bir yolu olduğunu" belirtti.