Broadcom ile Qualcomm Arasındaki Anlaşmaya Trump Engeli

Çin merkezli çip üreticisi Broadcom'un, ABD'li rakibi Qualcomm'u satın alma hayalleri ABD Başkanı Donald Trump'ın engeline takıldı.

Trump'ın kararı, Birleşik Devletler Yabancı Yatırım Komitesi tarafından yapılan inceleme sonrasında geldi. Komite, Broadcom'un olası devralma işleminin, federal savunma kurumlarına önemli bir telekomünikasyon teknolojisi sağlayıcısı olan Qualcomm'u elemine edeceğini ve Çinli şirketin yeni nesil teknolojiler üretebilmesinin daha da kolaylaşacağını savundu.

Asyanın en büyük çip üreticisi konumunda olan Broadcom'un merkezi Singapur'da, ancak şirketin ABD'nin birçok yerinde binlerce ofisi ve çalışanı bulunuyor. Nitekim Broadcom yöneticileri, şirketlerinin pek çok yönden Amerikalı olduğunu savunuyor. Çalışanlarının ve yatırımcıların çoğunun ABD'de olduğunu belirten şirket, birçok yöneticisinin de halihazırda ABD vatandaşlığına sahip olduğunu söylüyor.

Ulusal Güvenlik Endişesi

Qualcomm ile beraber piyasanın en önemli iyi oyuncusundan biri olan Broadcom,117 milyar dolarla ABD tarihinin en büyük anlaşmalarından bir tanesine imza atarak Qualcomm'u almak istiyor. Ancak şirketin tüm bu "Amerikalıyız" savunması, ABD Başkanı Trump'ın Çin ile ilgili ulusal güvenlik endişelerini azaltmışa benzemiyor.

Amerika'nın dünyadaki 5G yarışındaki en önemli oyuncusu olan Qualcomm'un, bu satın almayla birlikte Çin tarafına geçmesinin tekelleşme ve teknoloji casusluğu gibi birçok şeye kapı açabileceğini söyleyen Trump, böyle bir devralmaya kesinlikle izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

İstihbarat Servisleri de İstemiyor

Tump'ın bu direnci, ABD'nin Çinli şirketler üzerinde güvenlik endişelerinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Geçtiğimiz ay ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu'nda değerlendirmelerde bulunan CIA, NSA ve FBI'ın da aralarında bulunduğu altı Amerikan istihbarat servisinin üst düzey yetkilileri, Çin menşeli Huawei ve ZTE marka akıllı telefonların kullanılmaması gerektiğini söylemişti. Ayrıca, ABD'li büyük şirketlerin Çinli teknoloji şirketleriyle olan anlaşmalarını da durdurmaları istenmişti.