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BTK Başkanından Çok Önemli Oyun Sektörü Açıklamaları

BTK Türkiye Oyun SEktörü
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Merkez Yerleşkesinde düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Dijital Oyunlar Sempozyumu, Türkiye oyun sektörü adına birçok önemli açıklamaya sahne oldu.

Etkinlik kapsamında sahneye çıkan BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, dünyada ve Türkiye’de dijital oyun sektöründen eğitim başta olmak üzere birçok alanda yararlandığını belirterek, “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak, oyun üreticilerinin yanlarında olacağız, gerekli süreçleri birlikte gerçekleştireceğiz ve yürünmesi gereken yolları da birlikte yürüyeceğiz.” dedi.

Bir oyun, sadece oyundan ibaret değildir” diyen Sayan, sözlerine şöyle devam etti: “Dijital oyun pazarı, bu pazardaki kullanıcılar, yazılımcılar, oynandığı platform, kullanılan cihazlar, bu cihazların özellikleri, donanımları, boardları, ekranları, ekran kartları, İşlemcileri, klavyeleri, mouseları, hatta kullanma koltuklarına kadar birçok malzemenin domine edildiği bir alan. Dolayısıyla üretilen her yeni oyunla beraber bütün bu piyasayı etkileyen adeta yeni bir dalga oluşuyor. Bu yüzden diyoruz ki; oyun, sadece oyundan ibaret değildir… Evet, çok güzel çalışmalar var ancak ülke olarak bu pazara geç kalınmış bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Dün gerçekleştirmiş olduğumuz çalıştayımızda başta birçok üreticimiz olmak üzere konunun uzmanı arkadaşları bir araya getirerek değerlendirme yapma şansı bulduk. Sektörümüzün farklı sorunları ve geleceğine dair görüşler dinledik, ümidimizi ve gücümüzü artıran yaklaşımlar duyduk. Bu yorumların hepsi bizim için farklı pencerelerdi. Açılan bu pencerelerin de ışığında şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olarak, oyun üreticilerinin yanlarında olacağız, gerekli süreçleri birlikte gerçekleştireceğiz ve yürünmesi gereken yolları da birlikte yürüyeceğiz.

BTK Ömer Faruk Sayan

Türkiye'de Oyun Sektörü

Türkiye’nin oyun sektörünün devleri arasına girmeye aday olduğunu belirten Ömer Fatih Sayan, Güney Kore örneğini vererek, konuşmasına ilginç veriler ekledi: “Genç yapısı itibarıyla benzeştiği Güney Kore’de oyun sektörü, devlet yatırımlarıyla 4 milyar dolarlık bir sektör haline gelmiştir. Türkiye’deki oyuncu sayısı 2016 itibarıyla 29 milyon 300 bindir, 2017 yılında tahmini 31,2 milyon oyuncu sayısına ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Bu hasılatın % 42,5 i mobil oyunlardan, % 57,5 i bilgisayar ve oyun konsollarından oynanan oyunlardan elde edilmiştir. Dünya sıralamasında ise gelir bazında Türkiye 16. Sırada yer almaktadır. Türkiye’de 20 binden fazla internet kafe bulunmaktadır ve her ay aktif 7.5 milyon oyuncu buraları ziyaret etmektedir. PC pazarı içerisinde oyun bilgisayarlarının payı 2014 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3 iken; bugün bu oran yüzde 15’e çıkmış bulunuyor. DFC Intelligence araştırmasına göre ise dünya genelinde şu an orta seviye PC oyuncusu sayısı 199 milyon civarında olup, yaklaşık 1 milyar kişi ise orta seviye kadar olmasa da PC oyunları oynuyor. Özellikle dünya genelinde popüler bazı oyunlarda Türk oyuncular kullanıcı sayısı açısından ilk sırada yer alırken, bazılarında ise ilk onda bulunuyor.

Fatih Projesi kapsamında okulların teknolojik alt yapısının geliştirildiğinin altını çizen Sayan, yapılan değişikliklerin eğitim sistemine önemli katkılar yaptığını ve teknolojik aletlerin oyun ve yazılım konusunda bilgilerin aktarılması konusunda kullanılması için de çeşitli çabalar sarf ettiklerini kaydetti. BTK olarak geleceğin ihracat kalemlerinin en başında geleceği ön görülen oyun ve yazılım sektörünü desteklemek adına inisiyatifler aldıklarını ve almaya devam edeceklerini de söyleyen Ömer Fatih Sayan,  eğitim ve ihracat başta olmak üzere birçok alanda iyi bir oyun sektörü kurgulanmasına ihtiyaç olduğuna da konuşmasında yer verdi.

Etkinliğin ikinci gününde Dijital Oyunlar Çalıştayı da yapıldı. 5 ayrı oturumda BTK, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çocuk ve Bilgi Güvenliği Derneği ve sektörden uzmanların koordinasyonunda farklı konular ele alındı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda, dijital oyunların olumlu ve olumsuz tarafları ele alınarak ailelerin çocuklara yönelik uygulayabilecekleri koruma ve rehberlik faaliyetleri değerlendirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen e-spor çalıştayında, e-spor kavramının hitap ettiği devasa kitlelerden bahsedilirken, kurulan federasyon kapsamında sektörün nasıl desteklenebileceğine dair de konular konuşuldu. Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle düzenlenen bir başka konferansta da oyun geliştirme eğitimlerinin nasıl verilebileceği hakkında çıkarımlar yapıldı.

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ETİKETLER: BTK Bilgi Teknolojileri Kurumu

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