BTK, Dünyanın En Büyük Drone Üreticisi 'DJI'a Ceza Kesti

Drone kullanımı, günümüzde özellikle video çekimleri başta olmak üzere birçok konuda oldukça büyük faydalar sağlıyor. Ancak drone kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte drone üreticilerinin sayısı da arttı. Çok sayıda firmanın drone üretimi yapması, bazı drone’larda uygunsuzluklarla karşılaşılmasına sebep olabiliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bir drone üreticisinin ürettiği drone’lardan birisini test etti. Test sonucunda drone cihazının ilgili mevzuattaki temel gereklere uygun olmadığı tespit edildi ve üretici firmaya idari para cezası verildi.

Resmi Gazete’de yer alan BTK ilanına göre, 'Ervin Coşkun Refleks İthalat ve İhracat Spor Malzemesi Toptan Ticaret' firması tarafından üretilen DJI marka PHANTOM 3. Professional (W323B) model drone cihazının bir örneği Piyasa Gözetim Laboratuvar Müdürlüğü’nde test edildi.

Para Cezası Verildi

Test raporları sonucunda şirkete 11 bin 13 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı. Cezanın sebebi ise, Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'un, 'ürünlerin piyasaya arzında üreticilerin ve dağıtıcıların yükümlülükleri'ne ilişkin düzenlemelerine aykırı davranılması.

BTK bir diğer ilanıyla da, idari ücret ile Evrensel Hizmet Katkı Payı borcu bulunan ve son ödeme tarihi geçmesine rağmen ödeme yapmayan firmaların isimlerini duyurdu.