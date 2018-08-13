BTK'nın Yeni Başkanı Belli Oldu

Dün gece itibarıyla yayınlanan Resmi Gazete'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yeni başkanı ve yönetim kadrosu belli oldu. BTK'nın Başkanlığı’na Ömer Abdullah Karagözoğlu atandı. Ayrıca yönetimdeki pek çok koltuk da değişime uğradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan 2018/106 sayılı kararname ile birlikte BTK'nın yeni yönetim isimleri görülmüş oldu. Başkanlığa Ömer Abdullah Karagözoğlu atanırken İkinci Başkanlık görevine Figen Kılıç getirildi. BTK'nın daha önceki Başkanı Ömer Fatih Sayan ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında görevlendirildi.

Bugün itibarıyla göreve başlayacak olan yeni isimlerden Orhan Öğe, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci de boş bulunan üyeliklere getirilen isimler oldu. Böylelikle BTK yönetimindeki gerekli atamalar yapılmış olurken, bundan sonraki süreçte ne gibi kararlar alınacağı bilinmiyor.

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu Kimdir?

1975 'te İskoçya'nın en büyük şehri olan Glasgow şehrinde doğan Ömer Abdullah Karagözoğlu, 2000 yılında ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nden mezun oldu. 2016 yılına kadar çeşitli devlet kurumlarında görev alan Karagözoğlu, iki yıl önce BTK’da Başkan Danışmanı ve Kurul Üyesi olarak kariyerine devam etmişti. Ömer Abdullah Karagözoğlu bugünden itibaren BTK Başkanlığını yürütecek.