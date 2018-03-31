Bu Arabadan Yalnızca 9 Tane Üretilecek

Ford şirketinin F serisinden ilham alınarak üretilecek olan King, lüks otomobil anlayışını değiştirecek gibi gözüküyor. Çin merkezli IAT şirketi tarafından sunulacak olan aracın 6 ton ağırlığı ve birçok detayı araba sevdalılarını heyecanlandırmayı başardı.

Tipik araba tasarımından farklı olan ve üst seviyeye hitap edecek King, 400 beygir güç üretebilen 6.8 litrelik motora sahip. Bu anlamda performans olarak sahibini tatmin edecek aracın en dikkat çeken yanı ise, keskin hatlara sahip dış kasası. Özel malzemeden üretilecek olan araç, sunduğu üst düzey performansa ek olarak yolcu güvenliğini de sağlamaya yönelik üretilecek. Ayrıca dışardan bakıldığında dikkat çekmeyi başaran King, iç tarafında limuzin konforunu sunmayı hedefliyor.

140 KM hıza kadar çıkabildiği dile getirilen aracın içerisinde özel aydınlatmalar, televizyon, buzdolabı, kahve makinesi gibi detaylar yer alıyor. Aynı zamanda masajlı koltuklara sahip olacak aracın iç kısmı bir limuzini andırırken dış taraftan da arazi (SUV) tarzında olacak. Fakat King her türlü şeyi bulundurduğu için tam 6 ton ağırlığında olacak. Yani bu anlamda müşterilerini üzecek gibi gözüküyor.

Şimdilik sadece 9 adet üretilecek olan King, sipariş üzerine çalışacak. Fakat başlangıç fiyatı 2 milyon dolar olan araç opsiyon ve kişiselleştirmelerle birlikte 3.8 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Ayrıca King'in ne zaman üretileceği ve müşterilere sunulacağı konusu belirsizliğini koruyor.