Bu Ayın Son Battlefield V Güncellemesi Bugün Yayınlanıyor

Electronic Arts ve EA DICE, Battlefield V oyununu içerik olarak zenginleştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde satışa sunulmuş olan İkinci Dünya Savaşı konulu oyun için yeni bir güncelleme daha yayınlanacak. Battlefield V güncellemesi öncesinde, ilgili detayların bulunduğu notlar paylaşıldı.

Battlefield V oyununun ikinci Tides of War bölümü, geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. 17 - 30 Ocak 2019 tarihleri arasında oynayabileceğimiz Squad Conquest modu, haftalık görevlerle açabileceğiniz ZK-383, Modele 1944 ve M1922 olmak üzere üç yeni silah eklenmişti. Bunların haricinde birçok hata çözümlemeleri, iyileştirmeler ve bir takım değişiklikler de getirilmişti. Ancak tabii ki Chapter Two: Lightning Strikes ile gelen yenilikler bunlarla sınırlı olmayacak. Bugün itibarıyla yeni bir güncelleme daha yayınlanacak. Electronic Arts ve EA DICE ise yeni güncelleme ile ilgili notları yayınladılar.

Notlara bakacak olursak, öncelikle göze çarpan Sturmgeschutz IV isimli yeni bir tank var. İtilaf kuvvetlerinin kullanmaya başlayacağı bu tank, bilhassa pusu kurmaya yönelik taktikler için biçilmiş kaftan olacak. Tasarımı itibarıyla düşman tanklarına karşı daha az savunmasız hale gelen Sturmgeschutz IV tankının uzaktan idare edilebilen makineli tüfek topunun olduğunu da söyleyelim. Ayrıca beraberinde getireceği Specialization ağacı sayesinde de kalimliği ve piyadelere karşı imkanları da iyileştirilebilecek.

Sturmgeschutz IV dışında, Practice Range, Panzerstorm haritası, askerler, araçlar, silahlar, teçhizatlar, Specializations ve Assignments sistemleri, görseller, haritalar, modlar, kullanıcı arayüzü, ekran göstergeler, seçenekler, ana senaryo ve platformlara özel iyileştirmeler, hata çözümlemeleri ve bir takım değişikliklerin getirildiğini de söylemeden geçmeyelim.