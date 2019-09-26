Bu Dronelar Timsahları İnsan Gözünden Daha İyi Tespit Edebiliyor

Avustralya kıtasında timsahlar ile önemli bir etkileşim kurmak birçok üniversite için kritik görülüyor. Bu bölgede yoğunlukta yaşayan timsahlar, ekolojik hayatı büyük oranda etkileyebiliyor. Uzmanlar, timsahları yüksek oranda tespit edebilen drone geliştirdi. İşte haberimizin detayları.

Ripper Grubu Baş Operasyon Sorumlusu Ben Trollope, timsahları gözlemlemenin son derece zor olduğunu ve bu nedenle de özel ekipmanlar kullanmaları gerektiğini ifade etti. Timsahların gerçek zamanlı olarak tespit edilebilmesine imkan sağlayan yeni drone modelleri, bu kıtadaki üniversitelerde kullanılabilecek.

Timsahlar bu dronelar ile sürekli takip edilecek

Sidney Teknoloji Üniversitesi'nin ve Amazon Web Servislerinin de dahil olduğu bu araştırmada, hem plaj güvenliği sağlanacak hem de timsahların ekolojik dengedeki konumları gözlenecek.

Timsahların ekolojik denge içerisinde çok fazla artış göstermesi ile birlikte bazı problemler ortaya çıkabilir. Ancak şu an için daha çok timsah popülasyonunun düştüğü söylenebilir. Bu nedenle uzmanlar, özellikle kaçak avlanmaya karşı da bazı koruma yöntemleri geliştirmek istiyor.

Drone modellerinin ekolojik denge içerisinde kullanılması yeni karşılaşılan bir durum değil. Muhtemelen ilerleyen yıllarda çok daha fazla miktarda drone bu amaçla kullanılabilir. Peki sizce ekolojik denge dronelar yardımıyla koruma altına alınabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.