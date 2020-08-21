Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (21 Ağustos)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM mağazalarına sadece bir adet teknolojik ürün geldi.

Bilicra Akıllı Çocuk Saati

Konum izleme, S.O.S. ve sanal bariyer gibi özellikleri bulunan Bilicra marka akıllı çocuk saati 499 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e her hafta olduğu gibi bu hafta da pek çok teknolojik ürün geldi.

Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led TV

Toshiba 58UL3A63DT 58" Ultra HD Smart Led TV'de 4K Ultra HD görüntü kalitesi, 4 adet HDMI ve 2 adet USB Media player girişi bulunuyor. Youtube, Netflix, Prime video'ya kolayca ulaşılabilmesiyle evde geçirilen zamanları daha keyifli hale getiren bu özel ürün 3 yıl Vestel garantisi ile 3.699 TL’den tüm A101 marketlerinde.

Toshiba 32W2063DT 32'' Uydu Alıcılı Smart Led TV / Honor 9X

Toshiba 32W2063DT 32'' Uydu Alıcılı Smart Led TV, dahili HD uydu alıcısı, 2 adet HDMI ve 1 adet USB Media player girişine sahip. Vestel güvencesinde 3 yıl garanti sunan akıllı televizyon 1.299 TL fiyatı ile tüm A101 marketlerinde müşterilerle buluşuyor.

Honor 9X, 6.59 inç Honor FullView büyük ekranı, 4 GB RAM ve 128 GB dâhili hafızası ile hatıraların güvenle saklamasını sağlıyor. 48 MP ana kamera, 16 MP öz çekim kamerasının yanı sıra 8 MP 120 derece geniş açı kamerası ve 2 MP derinlik sensörü ile fotoğraf çekiminin tadı bir başka oluyor. 4000 mAh pil kapasitesi olan ürün 2 yıl Honor Türkiye garantisi ile sadece 2.699 TL fiyattan A101 marketlerinde yerini aldı.

Xiaomi Band 3, Samsung Powerbank ve Dahası

Samsung 10.000 mAh Powerbank 15 W hızlı şarj kapasite ve çift USB giriş özellikleri yanında gümüş ve pembe renk seçenekleri de sunuyor. 2 yıl garantisi bulunan ürün 109 TL’den tüm A101 marketlerinin raflarında yerini alıyor.

Xiaomi Band 3 Akıllı Bileklik 0.78 İnç OLED paneli ve su geçirmez özelliği ile dikkatleri çekiyor. Bu güzel özelliklerin yanı sıra nabız ölçme, adım sayma, uyku izleme, anlık mesaj bildirimi gibi fonksiyonları da bulunan akıllı bileklik 99,95 TL’den A101 marketlerinden satın alınabilmekte.

Hemen aşağıdan gelen diğer teknolojik ürünlere göz atabilirsiniz.

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