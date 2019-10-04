Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (4 Ekim)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta yeni gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları oldukça dikkat çekici görünüyor.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Geçtiğimiz hafta çok fazla teknolojik ürün satışa çıkaran BİM'de bu hafta çok fazla teknolojik ürün yok. BİM'e bu hafta uygun fiyatlı akıllı telefon geldi. Meizu Note 8, 1.149 TL'den raflarda yerini aldı. Meizu Note 8, gücünü Snapdragon 632 yonga setinden alıyor. 4GB RAM'e ve 64GB dahili depolama alanına sahip olan akıllı telefonda 3600 mAh batarya bulunuyor.

BİM'e Tefal marka buhar kazanlı ütü geldi. Ütü 599 TL'den satışta. Kiwi marka çay makinesi 99 TL'den satışta. Fakir'in el mikseri bu hafta BİM'e geldi. Mikser 99 TL'den raflarda yerini aldı. Arnica Cyclone marka elektrikli süpürge 349 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'de bu hafta teknoloji yağmuru var. Samsung marka 55 inçlik akıllı televizyon 4.699 TL'den satışta. HI-LEVEL marka 39 inçlik televizyon 1.299 TL'den mağazalarda. Uygun fiyatlı akıllı telefon arıyorsanız bu hafta bir A101'e göz atın. Honor 10 Lite 1.399 TL'den A101'de satışa çıktı. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alan cihazda 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı bulunmakta.

A101'e uygun fiyatlı harici hard disk geldi. Son zamanlarda harici hard disk almayı düşünüyorsanız A101'deki bu fırsatı kaçırmayın. 1 TB kapasiteye sahip Western Digital markalı harici hard disk 299 TL'den satışa çıktı. Roxxo marka akıllı saat 129 TL'dem satışta. Piranha marka sanal gerçeklik gözlüğü 34.95 TL'den satışa çıktı. 64GB'lık Sandisk marka USB bellek 54.95 TL'den satışta. Son olarak SEG marka derin dondurucu 1.199 TL'den mağazalarda yerini aldı.