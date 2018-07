Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (30 Temmuz - 5 Ağustos 2018)

Bu hafta çıkacak oyunlar listemizin 30 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasını kapsayan versiyonunda yine birbirinden güzel oyunlar bizleri bekliyor. Haftanın en dikkat çeken oyunu tahmin edeceğiniz üzere Yakuza 0 olurken, Chasm da merak uyandırmayı başarıyor.

Haftanın ilk oyunu, yıllar önce oyuncularla buluşan La-Mulana’nın devam oyunu olarak gösterilen La-Mulana 2 oluyor. Oyuncuların yeni oyunda da yine Lumisa Kosugi yaşadıklarını görecekleri ve La-Mulana isimli antik kentin derinliklerine doğru gidecekleri belirtildi.

31 Temmuz’da piyasaya sürülmeye hazırlanan Chasm ise son günlerde piyasaya sürülen en başarılı platform-aksiyon oyunu olarak dikkatleri çekiyor. Eski tarz oyunları andıran yapısıyla birçok oyuncuyu kendine çekmeyi başarıyor.

Yakuza 0 ise bu hafta piyasaya sürülen en yüksek bütçeli oyun olarak dikkatleri çekiyor. Japonya’nın suç çetelerini anlatan ve açık dünya yapısıyla oyunculara farklı bir deneyim sunmayı başaran Yakuza 0, aldığı yüksek inceleme puanlarıyla ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.

Haftanın son oyunu olan This is the Police 2 ise ilk oyunun kaldığı yerden seriyi devam ettiriyor. Oyunculara bir karakolun bütün kontrolünü veren, polislerin yaptığı birçok görevi gerçek zamanlı olarak yönetebilme şansı sunan This is the Police 2, farklı yapısıyla dikkat çekiyor.

30 Temmuz

La-Mulana 2 - PC

La Mulana 2 La Mulana 2, NIGORO tarafından geliştirilen ve AGM Playism tarafından yayınlanan, kendine has özellikleri olan La Mulana isimli eski bir oyunun devam oyunudur. İndir

31 Temmuz

Chasm – PC, PS4, PS Vita

1 Ağustos

Yakuza 0 - PC

Yakuza 0 Yakuza 0, tanınmış oyun yapımcısı ve yayıncısı SEGA tarafından geliştirilen ve şirketin en çok satan serisi olan Yakuza serinin en başını anlatan oyundur. İndir

2 Ağustos

This is the Police 2 - PC