Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ekim 2017, 4. Hafta)

Geçtiğimiz haftayla kıyasladığımızda bu hafta daha az sayıda oyun çıkacak; fakat bu hafta çıkacak oyunlar kalite açısından fark yaratacak.

Senenin en büyük yapımlarından birkaçı 23 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasına toplanmakta. Bu oyunlardan ilki Assassin's Creed Origins. Antik Mısır'a yolculuk yapacağımız yeni Assassin's Creed oyununun videoları oldukça güzel görünüyordu; fakat Ubisoft geçmişte bizi büyük hayal kırıklıkları ile buluşturmuştu, bu nedenle tam heyecanlanacağız, bir gülme geliyor.

Bir diğer önemli yapım Wolfenstein 2: The New Colossus olacak. Bethesda'nın yayınlayacağı serinin yeni FPS oyununda 2. Dünya Savaşı sonrasında Nazi Almanyası tarafından işgal edilen Amerika'ya özgürlük getirmeye çalışacağız. Güzel grafikler, her elde farklı silah kullanma ve etrafa mermi yağdırma imkanı Wolfenstein 2: The New Colossus'ta bizi bekliyor.

Bir süre önce oyun konsolları için çıkış yapan Destiny 2 bu hafta nihayet PC platformuna geliyor. Gelişmiş grafik ayarları, 4K çözünürlük desteği ve limitsiz FPS, Destiny 2'nin PC sürümünün nimetleri olarak karşımıza çıkmakta.

Türk yapımı macera oyunu GRIM - Mystery of Wasules de bu hafta çıkış yapıyor. Studio Backstage ekibi tarafından herhangi bir bütçe olmadan geliştirilen GRIM - Mystery of Wasules, gizemli bir hikaye, fantastik bir evren ve güzel grafikler gibi elementleri bir araya getirmekte.

Avcılık oyunlarını seviyorsanız Deer Hunter: Reloaded ilginizi çekebilir. FPS oyunları gibi 1. şahıs kamera açısıyla oynana bu oyunda farklı silah ve ekipmanları kullanarak açık arazilerde farklı geyik türlerini ve koyun gibi hayvanları bulmaya ve avlamaya çalışacağız.

Haftanın ücretsiz oyunu ise Flightless. Bu ilginç bulmaca/platform oyununda havada süzülen adalar arasında yolculuk etmeye çalışacağız. Çeşitli hareketli ve sabit engeller karşısında zekamızı kullanmamız, bulmacaları çözmemiz ve zorlu şartlara adapte olmamız oyunun temel mantığını oluşturuyor.

Bu hafta çıkacak oyunların tam listesi, çıkış tarihleri ve çıkacakları platformlar şu şekilde:

24 Ekim Salı

- GRIM - Mystery of Wasules - PC

- Destiny 2 - PC

- Deer Hunter: Reloaded - PC

27 Ekim Cuma

- Assassin's Creed Origins - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Wolfenstein 2: The New Colossus - PC/PlayStation 4/Xbox One

- Flightless - PC - ÜCRETSİZ