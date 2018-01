Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak 2018, 3. Hafta)

Yeni bir hafta başladı ve yeni oyunlar ufukta göründü. Bu hafta çıkacak oyunlar yazımızda 15 Ocak - 22 Ocak 2018 tarihleri arasında çıkacak oyunları listeliyoruz.

Bu hafta çıkış yapacak oyunlar arasında en dikkat çekeni Street Fighter V: Arcade Edition olacak. Aslında Street Fighter V eski bir oyun değil; fakat daha önceki sürümlerde olduğu gibi bu sürümde de Arcade Edition versiyonu yayınlanıyor. Street Fighter V: Arcade Edition, yeni karakterler, yeni hareketler, yeni oyun mekanikleri içeriyor, ayrıca Street Fighter V: Arcade Edition ücretsiz güncellemeler de alacak ve oyuna daha fazla içerik eklenecek.

PUBG'nin başarısı, oyun dünyasında yeni bir akım başlattı. Daha önceden sınırlı sayıda olan battle royale oyunlarının sayısı artmaya başladı, hatta farklı tarzdaki oyunlar bile kendilerini PUBG'ye benzetme yarışına girdi. Bu hafta çıkacak Civil Warfare: Another Bullet In The War, temel olarak bir PUBG klonu.Civil Warfare: Another Bullet In The War'ın farkı ise içerisinde deathmatch moduna da yer vermesi. Bu modda daha hızlı savaşlar bizi bekliyor.

Gerçek zamanlı strateji oyunlarını seviyorsanız Team17 tarafından yayınlanacak Forged Battalion'a göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Oyunda geleceğe yolculuk ediyor, iklim değişikliği nedeniyle felakete sürüklenmiş dünyada özgürlüğümüz için savaşıyoruz. Oyunda hem bir komutan, hem de bir mühendis olduğumuz için ürettiğimiz birimleri modifiye edebilmekte, hangi silah ve ekipmanları kullanacaklarını belirlemekteyiz. Ayrıca oyunda RPG oyunlarındaki yetenek sistemine benzeyen bir teknolojik gelişim ağacı bulunmakta.

90'lı yılların 16 bit oyunları temel alınarak geliştirilmiş retro tarzda bir shoot em up oyunu olan Infinos Gaiden'da ekranda yatay olarak ilerleyen savaş uçağımızı yönetiyoruz ve karşımıza gelen düşmanlarımızla savaşıyoruz. Yüzlerce düşmanla ve bölüm sonu canavarlarıyla savaştığımız oyunda etraf mermi cehennemine dönüşebiliyor. Uçağımızı geliştirebilmemiz, farklı silahlar kullanabilmemiz de mümkün. Infinos Gaiden'ın demosu da yayınlandı.

Bol aksiyon sunan, hızlı ve heyecanlı bir oyun arıyorsanız Trash Squad beğeninizi kazanabilir. Bir kuşbakışı aksiyon oyunu olan Trash Squad'da atık temizleme konusunda uzman olan kahramanları seçiyor ve isyan çıkaran bir çöp ordusuna karşı savaşıyoruz. Farklı yeteneklere sahip kahramanlar, rastgele yaratılan zindanlar, kılıçlardan keskin nişancı tüfeklerine uzanan geniş silah seçenekleri Trash Squad'ı daha da eğlenceli yapmakta.

Bütün aile üyelerinin oynayabileceği iç açıcı bir oyun arıyorsanız Fisherones, beklediğiniz oyun olabilir. Fisherones'da küçük bir balığın yerine geçecek ve okyanus içindeki heyecanlı bir hayatta kalma mücadelesine katılacağız. Açık dünya tabanlı Fisherones'da 3 farklı okyanus bölgesini ziyaret etmekteyiz; mercan resifi, yosun ormanı ve kayalık okyanus zemini. Bu mekanlarda büyük balıklardan kaçmak için diğer balıkların arasında kamufle olabiliyor veya zehirli bir balığa dönüşebiliyoruz.

Bu hafta iki adet ücretsiz oyun çıkış yapacak. Piwall, neonlarla renklendirilmiş bir pinball oyunu olarak tanımlanabilir, sanal gerçeklik desteği de içeren oyunda gerçekçi bir atari salonu atmosferi yaratılmaya çalışılmış. Diğer ücretsiz oyunumuz olan FEN: Prologue ise, kendisini bir bataklıkta bulan bir kahramanın hayatta kalma mücadelesini konu alan bir rol yapma oyunu. FEN: Prologue'da kaynak toplayacak, sığınak, silah ve araç inşa edecek, yerlilerle savaşacak ve bataklıktan kurtulmaya çalışacaksınız.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkış tarihleri ve çıkacakları platformlar şu şekilde:

15 Ocak Pazartesi

- Civil Warfare: Another Bullet In The War - PC

16 Ocak Salı

- Forged Battalion - PC

- Street Fighter V: Arcade Edition - PC/PlayStation 4

- Piwall - PC - ÜCRETSİZ

17 Ocak Çarşamba

- Trash Squad - PC

18 Ocak Perşembe

- Fisherones - PC

19 Ocak Cuma

- FEN: Prologue - PC - ÜCRETSİZ

20 Ocak Cumartesi

- Infinos Gaiden - PC - DEMO