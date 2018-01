Bu Hafta Çıkacak Oyunlar (Ocak 2018, 2. Hafta)

Her hafta olduğu gibi bu haftanın başlangıcında da oyun dünyasının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta çıkacak oyunlar listemizde 8 Ocak - 15 Ocak 2018 tarihleri arasında çıkacak oyunları sıralayacağız.

Yeni yıl ile birlikte oyun dünyası bir hayli durulmuştu. Bu nedenle geçtiğimiz hafta çok az oyun çıktı ve bu oyunlar arasında çok dişe dokunur oyun bulunmuyordu. Bu hafta yavaş yavaş oyun dünyasının hareketleneceğinin işaretlerini alıyoruz. Ayrıca ücretsiz oyun açısından tatmin edici bir hafta olacak.

Ocak ayının 2. haftasının en dikkat çekecek oyununun Royal Tumble olacağını söyleyebiliriz. Royal Tumble'da kralımızı koruyabilecek güçlü bir kale inşa etmeye çalışacağız ve sonrasında bu kalenin düşman top ateşi karşısında ayakta kalıp kalmayacağını izleyebileceğiz. Bütün bu süreçte kralımız kalenin tepesinde oturacak, kale sallandıkça kralımız da sallanacak ve kaleyle birlikte devrilebilecek. Ayrıca düşman yerine geçerek kale yıkabilecek veya bölüm editörüyle kendi bölümlerinizi yaratabileceksiniz.

Bu hafta çıkacak bir diğer fizik hesaplamaları ağırlıkta olan oyunumuz ise Flipped On. İlginç bir yarış oyunu olan Flipped On'da özel tasarlanmış bölümlerde zamana karşı yarışırken bir yandan yolda kalmaya ve kenarlardan düşmemeye, bir yandan da önümüze çıkan engellere çarpmamaya çalışacağız. Oyunun kontrolleri hiç zor değil; fakat ustalaşması bir hayli zor.

Listemizde geriye kalan bütün oyunlar ücretsiz oyunlar.Önceki haftalarda çıkış yapması beklenen Knight online benzeri ücretsiz MMORPG oyunu Hero Plus bu haftaya ertelendi. Wauies - The Pet Shop Game adlı ücretsiz evcil hayvan dükkanı simülatöründe oyuncular kendi dükkanlarını yönetmeye, iyileştirmeye, geliştirmeye ve daha çok evcil ve egzotik hayvana yer vermeye çalışacaklar. A Raven Monologue ve Banyu Lintar Angin - Little Storm adlı ücretsiz macera oyunları ise görsel stilleriyle dikkat çekiyor.

Bu hafta çıkacak oyunlar, çıkış tarihleri ve çıkacakları platformlar şu şekilde:

10 Ocak Çarşamba

- Royal Tumble - PC

- Wauies - The Pet Shop Game - PC - ÜCRETSİZ

11 Ocak Perşembe

- A Raven Monologue - PC - ÜCRTSİZ

- Banyu Lintar Angin - Little Storm- PC - ÜCRTSİZ

- Hero Plus - PC - ÜCRTSİZ

12 Ocak Cuma

- Flipped On - PC