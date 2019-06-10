Bu Hafta Forza Horizon 4 için LEGO Speed Champions İçeriği Geliyor

Dün gecenin sürprizlerinden bir tanesini de Playground Games gerçekleştirdi. Bildiğiniz gibi bu senenin E3 fuarında yeni Forza Motorsport oyununun duyurulmasını bekliyorduk. Ne var ki küçük bir sürpriz ile karşılaştık. Playground Games tarafından Forza Horizon 4 için bu hafta içerisinde yayınlanacak olan LEGO Speed Champions içeriğinin duyurusu yapıldı.

Microsoft tarafından yapılan resmi açıklama ile bu sene yeni bir Forza Motorsport oyunu görmeyeceğiz. Bunun muhtemel nedeni ise Turn 10 Studios tarafından geliştirilmekte olan sıradaki Forza Motorsport oyununun 2020 yılının son çeyreğinde çıkması beklenen yeni nesil Xbox konsolu için çıkış oyunlarından bir tanesinin olacak olması ama tabii ki bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Gelelim biz haberimizin ana konusuna. Forza Horizon 4 tarafından hazırlanmakta olan LEGO Speed Champions, 13 Haziran 2019 tarihinde satışa sunulacak. Forza Horizon 3 için yayınlanan Hot Wheels içeriğinden sonra bizlere farklı bir Forza Horizon deneyimi yaşatacak olan LEGO Speed Champions içeriğiyle, LEGO'lardan oluşan bir dünyada yarışma keyfini tadacağız. Etrafınızda göreceğiniz her şey LEGO tasarımına bürünecek bir diğer deyişle.

LEGO konseptinin çoğu büyük yapımda karşımıza çıkmasından sonra Forza Horizon 4 ile yoluna devam etmesine bakacak olursak, gelecekte çıkacak olan çoğu büyük yapımda da bu konsepti görmeye devam edecekmişiz gibi görünüyor. Ne dersiniz? Öte yandan, indirilebilir içerik için yayınlanmış olan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.