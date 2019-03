Bu Haftanın CoD: Black Ops 4 Güncellemesi Yine Dolu Dolu

Call of Duty: Black Ops 4 için periyodik olarak yayınlanan güncellemelerin bir yenisi, yakın bir zaman önce yayınlandı. Shamrock & Awe etkinliğinin başlamasıyla yayınlanan yeni güncelleme, yine bir dolu içerikle geliyor. Treyarch Studios da geleneksel olarak nelerin sunulduğuna dair notları paylaştı.

Öncelikle PlayStation 4 için eklenmiş olan içeriklerle başlayalım. Aziz Patrik Günü için bir kutlama etkinliği olan Shamrock & Awe dolayısıyla Multiplayer, Blackout ve Zombies için yeni oyun modları, tematik güncellemeler ve çeşitli sürprizler sizleri bekliyor.

Multiplayer için Call of Duty: Black Ops 3 oyunundaki Fracture modu, Stockpile adıyla geri dönüş yapıyor. Featured Playlist için eklenen bu modda, öldürdüğünüz düşmanlardan toplayacaklarınızı en yakın depozito noktasından puan olarak takımınızın hanesine yazdıracaksınız. Süre dolduğunda en çok puan toplayan takım, galip gelmiş sayılacak. Aynı modun bir de Shamrock & Awe etkinliğine özel bir versiyonu olacak. Bu versiyonda ise öldürdüğünüz düşmanlardan düşen yoncaları en yakındaki depozito noktasındaki altın çömleğe bırakmanız gerekecek.

Blackout tarafında ise Hardcore Mode, Featured Playlist olarak eklendi. Ekranda hiçbir göstergenin, zırhın, aracın veya zombinin olmayacağı Hardcore modunda, mini harita ve pusula olmayacak, oyuncu ve takım bilgisi ve oyuncu sayısı bilgisi verilmeyecek. Quick Equip Menu de kapalı olacak. Öte yandan, Contraband Stash'lerden Rampage, Switchblade X9 SMG ve KAP 45 silahlarının çıkmasına ek olarak, Muscle Car ve SUV araçlarını da Blackout'ta ister tek başınıza, ister bir arkadaşınızla ve isterseniz de dört kişilik bir grupta oynarken seçebileceksiniz. Ne var ki Hot Pursuit moduna özel ek özellikler olmayacak.

Multiplayer gibi Blackout için de Shamrock & Awe etkinliğinin getirileri olacak. Temaya uygun olarak geçici süreyle görünüm değiştirecek olan haritada, Pot-o-Gold Stash'ler, size özel hediyeler sunacak Homunculus Leprechaun'ların ve Mystery Box'ların bulunuyor olduğunu bir kez daha hatırlatalım.

Zombies tarafında ise yeni bir Gauntlet meydan okuması sizleri bekliyor. Hellcatraz adındaki bu yeni meydan okuma, aynı öncekiler gibi yine otuz turdan oluşuyor. Blood of the Dead senaryosunda gerçekleştirilen meydan okumada Tier 10, Tier 20 ve Tier 30 olmak üzere üç farklı aşama sizi bekleyecek ve her bir aşamada da ayrı ayrı ödüllendirileceksiniz. Bunun haricinde, Shamrock & Awe kapsamında yeşil gözlü zombiler ve Classic Chaos haritasında da mevsimsel Easter Egg sizi bekliyor.

Gelelim Xbox One ve PC tarafına. Bu haftadan itibaren, Call of Duty: Black Ops 4 oyununun ilk olarak PlayStation 4 versiyonuna eklenmiş olan, herhangi bir karşılaşmaya başlamadan önce sınıf değiştirme özelliği artık Xbox One ve PC versiyonlarında da geçerli olacak. Contraband Hurricane de rotasyona eklenmişken, Black Ops Pass sahipleri için Casino haritası, Xbox One ve PC platformlarında Hardpoint Playlist ve Custom Games içinden seçilebilecek.

Son olarak yayınlanmış olan yeni Call of Duty: Black Ops 4 güncellemesiyle Multiplayer, Blackout ve Zombies genelinde birçok hata çözümlemeleri ve iyileştirmeler de yapılıyor.