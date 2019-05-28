Bu Uçak 9 Saatlik Yolculuğu 3 Saate Düşürecek

Tarihin en hızlı seferleri için süpersonik seyahati yaygınlaştırmayı ve aynı zamanda uygun maliyetli hale getirmeyi amaçlayan Boom Supersonic, tarihin en hızlı uçağı için üretime başladı. İşte şirketin kullandığı teknolojiler ve uçağın prototipi:

Ticari uçak olarak üretilen ve gelmiş geçmiş en hızlı uçak olacak Overture'ün çalışmalarına başlayan Boom Supersonic, 3DEXPERIENCE platformu tabanlı “Reinvent the Sky” endüstrisini kullanıyor. Bu endüstri sayesinde program karışıklığı giderilmiş oluyorken; verimsizlik, maliyetler ve kaynak kullanımı da azaltılmış oluyor.

Şirketin henüz üzerinde çalıştığı Overture isimli uçak ile 55 yolcu taşınabilecek. Seyahatlerin süresi ise Mach 2,2 hızında gerçekleşecek. Yani New York'tan Londra'ya 3 saatte ve Tokyo'dan San Francisco'ya ise yalnızca 5.5 saatte gidiş yapılabilecek. Proje hakkında konuşan Boom Supersonic’in kurucu ortağı Joshua Krall şu ifadeleri kullandı:

“Overture, aerodinamikte, materyallerde ve itiş gücü teknolojilerindeki gelişmeleri kıtalar arası ticari uçuşlarda devrim yaratmak için kullanıyor. Süpersonik geleceğe dair vizyonumuzu ortaya koymak için güçlü tasarım araçlarına ihtiyacımız var ve Dassault Systèmes'in sağladığı şey de tam olarak bu."

Ayrıca projenin ortağı olan Dassault Systemes Havacılık ve Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı David Ziegler'e göre Boom Supersonic, uzun zamandan beri endüstrideki en önemli dönüm noktalarının kalbinde yatan dijital uygulamalarla yeni nesil yolcu deneyimini yaratabilecek. Overture'ün bitiş tarihine ilişkin henüz bir tarih paylaşmayan şirket, müşterileri tarafından dört gözle takip ediliyor.