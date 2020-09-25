Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Amazon Prime ile Netflix'e rakip olmuştu. Bezos, şimdi de Amazon Luna ile Google Stadia, Nvidia GeForce Now ve xCloud gibi platformlara rakip olmaya hazırlanıyor. Amazon tarafından düzenlenen sonbahar etkinliğinde bulut oyun hizmeti Amazon Luna duyuruldu. Bulut oyun hizmetinin yanında Luna Controller isimli bir oyun kontrolcüsü de tanıtıldı. Amazon'un bulut oyun hizmeti ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Bulut Oyun Hizmeti Amazon Luna Fiyatı

Amazon Luna, tıpkı Google Stadia, Nvidia GeForce Now ve xCloud gibi bulut oyun hizmetidir. Bulut oyun hizmetleri, video oyunlarını indirmeye gerek kalmadan internet üzerinden oynayabilmemize olanak sağlıyor ancak video oyunlarını sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için çok iyi bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuluyor. Amazon tarafından düzenlenen etkinlik ile beraber Amazon Luna'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Amazon Luna özellikleri ve fiyatı nedir?

Amazon Luna sahip olduğu Twitch entegrasyonu sayesinde oyuncuların Twitch yayınlarını Luna üzerinden izleyebilmesine olanak sağlayacak. Ubisoft ile yapılan iş birliği neticesinde Amazon'un bulut tabanlı oyun hizmetinde Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 ve Immortals Fenyx Rising gibi video oyunlarına erişilebilecek. Amazon Luna ilk olarak video oyunlarını 1080p 60 FPS'te çalıştıracak anack çok yakında 4K desteği de kazanacak.

Aylık 5.99 dolar fiyat etiketine sahip olan Amazon Luna, PC, Mac, Fire TV ve web uygulaması aracılığıyla iPhone ve iPad üzerinden ulaşılabilecek. Çok yakında Android platformuna da gelmesi bekleniyor. Amazon Luna'nın tıpkı Google Stadia gibi oyun kontrolcüsü de olacak. Amazon tarafından tanıtılan Luna Controller isimli oyun kontrolcüsü 49,99 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan oyuncular şu anda erken erişim sürecine kayıt olabiliyor. Amazon'un bulut tabanlı oyun hizmeti Amazon Luna'nın ülkemizde ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor. Amazon Luna ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Amazon'un bulut oyun hizmeti hakkında düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilrisiniz.