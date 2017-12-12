Bundle Stars/Fanatical Kış İndirimi Başladı

Eğer ucuz oyun satın almak istiyorsanız eski adıyla Bundle Stars, yeni adıyla Fanatical adlı dijital oyun platformu üzerindeki indirim kampanyasını kaçırmamanızda fayda var.

1 hafta boyunca devam edecek Fanatical kış indirimi boyunca yüzlerce oyunda %80'e varan indirimler mevcut. Bu sene içinde çıkış yapmış yeni oyunların yanısıra eski oyunlarda da avantajlı fiyatlar sunuluyor. Oyuncular Fanatical üzerinden diledikleri oyunun Steam ürün anahtarını satın alabiliyor, sonrasında oyunları Steam hesabınızda etkinleştirerek Steam kütüphanenize ekliyorsunuz.

Fanatical kış indiriminde her gün belli bir oyunda özel fırsat sunuluyor ve bu oyunda ciddi bir indiriöm yapılıyor. Bunun yanında %10'luk ekstra indirime de sahip olabiliyorsunuz. Fanatical kış indirimi sırasında beğendiğiniz oyunu satın almak istediğinizde ödeme bölümüne WINTER10 kodunu girerek ekstra %10 indirimi yakalayabilirsiniz. Bu kodun her oyunda geçerli olmayacağı bilgisi de verilmekte; bu nedenle kodu deneyerek geçerli olup olmadığını görmenizde fayda var.

Fanatical kış indiriminde gözümüze çarpan bazı indirimli oyunlar ve indirimli fiyatları şu şekilde:

- Resident Evil 7 - 32.99 $

- Resident Evil 7 Season Pass (Tüm RE7 indirilebilir içerikleri) - 22.49 $

- Dead Rising 4 - 22.79 $

- Street Fighter 5 - 22.79 $

- Bayonetta - 9.59 $

- Injustice 2 - 42.49 $

- Farming Simulator 17 - 18.74 $

- ULTIMATE MARVEL VS. CAPCOM 3 - 9.99 $

- Marvel vs. Capcom: Infinite - 40.19 $

- The Surge - 23.99 $

- Sniper Ghost Warrior 3 - 17.79 $

Fanatical anasayfasını bu bağlantıyı kullanarak ziyaret edebilir ve bütün indirimli oyunlara göz atabilirsiniz.