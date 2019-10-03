Bungie, Destiny Serisinin Dışına Çıkmayı Hedefliyor

Önceleri Halo serisi ile anılmış olan Bungie, 2010 yılında çıkan Halo: Reach sonrasında Microsoft ile yollarını ayırarak Activision Blizzard ile ortaklık anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşma sonrasında da Destiny ve Destiny 2 oyunlarını görmüştük. Bilhassa ilk Destiny ile ortalığı kasıp kavuran Bungie, artık bu serinin dışına çıkmak istiyor.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse, geliştirici stüdyo 28 Eylül 2018 tarihinde EUIPO (Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi)'dan Matter için 9 ve 11 olmak üzere iki farklı kategoriden patent almıştı. 9, birincisi Bilgisayar Oyunu Yazılımı ve 11 de Çevrimiçi Eğlence Servisleri temsil ediyordu. Ne var ki bu patent ile ilgili şu anlık bir sorun yaşanıyor. Nedeni ise aynı isme sahip Fransız yazılım şirketinin karşı çıkmış olması. Yani isimde bir değişikliğin yaşanacak olması kuvvetle muhtemel diyebiliriz.

Öte yandan, yakın bir zaman önce IGN sitesi tarafından yapılan bir röportajda konuşan Üst Yönetici Pete Parsons, 2025 yılına kadar dünyadaki en iyi eğlence şirketlerinden bir tanesi olmayı planladıklarını dile getirdi. "2025 yılına Destiny'yi değiştirmeyi garantilediğimiz ve böylece pazarda başka markalara sahip olacağımız oldukça belirli bir yolumuz var." yorumunda bulundu ve devam etti. "Kendi yayıncı grubumuzu oluşturmamız lazım ama vizyonumuzun bir parçası birden fazla markaya sahip eğlence şirketi haline gelmek."

Geçtiğimiz sene Bungie, Çin menşeli internet devi NetEase şirketinden yüz milyon dolar kadar yatırım almıştı. Bu yatırım, halihazırda Destiny üzerinde çalışan ekibin dışında bir veya daha fazla dahili ekip oluşturmaya yardımcı olması için yapılmıştı.