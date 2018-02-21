İlk olarak 2008 yılında piyasaya sürülen ve yarış oyunu sevenler tarafından çok beğenilen Burnout Paradise geri dönüyor. Oyunun yayıncısı Electronic Arts, yaptığı açıklamayla serinin yedinci oyununun Burnout Paradise Remastered olarak Playstation 4 ve Xbox One için tekrar piyasaya çıkacağını duyurdu.

Açık dünya oyunlarının yavaş yavaş popüler olmaya başladığı yıllarda Burnout Paradise, açık dünya ve yarış oyunlarını başarılı şekilde bir araya getirerek, önemli bir iş başarmış ve milyonlarca kopya satmıştı. Ünlü rock müzik grubu Gun N’ Roses’ın Paradise City şarkısından esinlenerek Paradise City isimli hayali bir şehir yaratan yapımcılar, çıktığı yıllara göre oldukça büyük tasarlanan bu şehrin her yerini farklı bir görevlerle doldurmuş ve oyunculara bitmeyen bir oyun sunmuşlardı.

Açık dünya oluşu, sunduğu çeşitlilik, hasar modellemeleri gibi detaylarıyla 2008 yılının en sevilen oyunlarından bir tanesi olan ve günümüzde dahi en iyi yarış oyunları arasında ismi zikredilen Burnout Paradise’a dair bugün hiç beklenmedik bir açıklama geldi. Burnout serisinin yayıncısı Eletronic Arts ve yapımcısı Criterion Games, Burnout Paradise Remastered’ı duyurdular. Stellar Entertainment’in destekleriyle geliştirilen remastered sürümünün 4K çözünürlük ve 60FPS desteğiyle piyasaya sürüleceği söylenirken, grafik konusunda da önemli değişikliklerin yapıldığı belirtildi. 10 yıl sonra piyasaya tekrar çıkacak oyunun grafiklerinde yapılan değişiklikler ise şöyle gösterildi: