Şimdi de çılgın bir oyuncu buzdolabında DOOM Eternal oynadı. Oyuncular her gün teknolojinin nimetlerini gözlerimizin önüne seriyorlar. Detaylar haberimizde.

DOOM serisinin yeni oyunu DOOM Eternal, bu yılın Mart ayı içerisinde oyun severler ile buluşmuştu. 2016 yılında çıkan oyunun devamı niteliğinde geliştirilmiş olan DOOM Eternal hikayesinde göre, yine DOOM Slayer olarak Mars sonrasında gezegenimizi istila eden şeytanlar ile başa çıkmaya ve köklerini bir kez daha kurutmaya çalışıyorduk.

Bildiğiniz gibi oyun oynamanın artık yeri ve zamanı yok. Akıllı telefonlar, eş akış (streaming) ve Bulut servisleri sayesinde artık oyun oynamak için eve bağımlı değiliz. Ancak geçmişte bu yöntemlerin de dışına çıkıldığını birçok kez görmüştük. Mesela birçok çılgın oyuncu, DOOM oyunlarını belki de hiç akla hayale gelmeyecek yöntemler ile farklı yerlerde oynamayı başarmışlardı. Ev yapımı bilgisayardan küçücük klavye tuşuna, hesap makinesinden hamilelik testi cihazına kadar birçok yerde şeytan avına çıktığımız olmuştu. “Bu serinin oyunları daha başka nerede oynanabilir?” diye düşünüyorsanız, sorunuzun cevabı bu haberimizde. Bu defa da çılgın bir oyuncu buzdolabında DOOM oynadı.

Buzdolabında DOOM Eternal Keyfi

vapingwithtwisted420 Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşımda, DOOM Eternal oyununun Samsung akıllı buzdolabında oynandığı görülüyor.

Bildiğiniz gibi akıllı buzdolapları, televizyon ekranını buzdolabına aktarma özelliğini destekliyor. Haliyle televizyon ekranında ne görüntüleniyorsa, bu doğrudan buzdolabının kapağında da görüntülenebiliyor. Bu da buzdolabınızı konsolunuz için monitör olarak kullanabilmek gibi bir imkanınız oluyor. Instagram kullanıcısı ise bu yöntemden faydalanarak DOOM Eternal oyununu farklı bir konumda oynamayı başarmış. Hatta yakın bir zamanda uzun uzadıya bir video da yayınlayacağını da söylüyor.

Bir diğer yöntem ise Project xCloud. Eylül ayı içerisinde Xbox Game Pass Ultimate kapsamına katılan eş akış servisi, kullanıcılara mobil cihazlar dahil her yerde oyun oynama imkanı sunuyor. DOOM Eternal da bu ayın başlarında Xbox Game Pass servisine gelmişti bildiğiniz gibi. Haliyle televizyona gerek duymadan, oyunu mobil cihazınızda açtıktan sonra doğrudan akıllı buzdolabına aktarmanız da mümkün oluyor.