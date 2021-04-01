Çalınan YemekSepeti Bilgileri Dark Web'de Satışa Çıktı!

Çalınan YemekSepeti bilgileri Dark Web'de satışa sunulmuş olabilir. Online yemek sipariş uygulaması olan YemekSepeti geçtiğimiz günlerde büyük bir siber saldırıya maruz kalmıştı ve kullanıcıların bilgileri kötü amaçlı kişiler tarafından çalınmıştı. Şimdi ise çalınan bilgilerin satışa çıkartıldığı söyleniyor.

Çalınan YemekSepeti Bilgileri Satışa Mı Çıktı?

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre, Siber Güvenlik Uzmanı Tarık Üstüner korkutan bir açıklama yaptı.

Siber Güvenlik Uzmanı Üstüner açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Dark web’e girerseniz, büyük ihtimalle şu anda o listeleri bulursunuz. Bu bilgiler eskiden kredi kartı ile alınıp satılıyordu. Takip edilemez olduğu için kripto para kullanıyorlar. Durup dururken sizi arayıp ‘Kampanyamızdan faydalanmak ister misiniz?’ diyenler var ya. İşte bu şekilde bilgilerinizi satın alıyorlar. Burası sizin evinize yemek getiren bir site. Dolayısıyla oradaki adreste siz bulunursunuz. Verinin kritikliği, doğruluğuyla alakalı. Bu açıdan çok değerli bilgi."

21.5 Milyon Kişi Saldırıdan Etkilenmişti

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Yemeksepeti’ne yapılan saldırıdan 21,5 milyon kişinin etkilendiği açıklamıştı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik AŞ'ye saldırı düzenleyen hackerların IP adreslerini tespit etmişti.

IP adreslerinin yurt dışı kaynaklı olduğu duyurulmuştu. IP adreslerinin yurt dışında kimler tarafından kullanıldığına ilişkin ayrıntılı bilgilerin alınabilmesi için çok yönlü bir şekilde çalışmalar yapılmaya devam ediyor. YemekSepeti de siber saldırı ile ilgili geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yapmıştı:

Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz. Ad - Soyad

Doğum Tarihi

YemekSepeti'ne Kayıtlı Telefon Numaraları

YemekSepeti'ne Kayıtlı E-posta Adresleri

YemekSepeti'ne Kayıtlı Adres Bilgileri

Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri

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