Call of Duty: Black Ops 4'ün 1.22 Güncellemesi Yayınlandı

Treyarch Studios Call of Duty: Black Ops 4 için yeni bir güncelleme daha yayınladı. Reddit üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa, güncellemenin PlayStation 4 üzerinde 11.4 GB civarı bir boyutu var. Güncelleme ile oyuna yeni modlar eklenirken, Multiplayer, Blackout ve Zombies için de yeni içerikler getiriliyor.

1.22 versiyonu Call of Duty: Black Ops 4 güncellemesi PlayStation 4 platformuna özel olarak Multiplayer ve Blackout için zaman sınırlı Infected: Final Stand ve Pandemic modlarını ekliyor. Infected: Final Stand modunda oyuncular Survivors ve Zombies olmak üzere iki takıma ayrılıyorlar. Her bir turda takımların yerleri değişecek. Yani bir turda Survivors takımındaysanız, diğer turda Zombies takımında olacaksınız.

Standart sınıflardan birini seçerek oyuna başlayan Survivors takımındaki oyuncuların bir yaşam hakları var ama yakında takım arkadaşları varsa diriltilebiliyorlar. Turu kazanmak için zamanın dolmasını veya Zombies takımını bertaraf etmeleri gerekiyor. Zombies takımındakiler ise birden fazla yaşam hakkında sahip olacaklar. Silah olarak Bowie Knives ve Combat Axes kullanabilecek olan takım zaman dolmadan Survivors takımını bertaraf etmek durumundalar. Netice olarak ise dört turu alan takım kazanmış sayılıyor.

Pandemic ise büyük çaplı bir mücadeleye sahne olacak. Seksen kişiye kadar destek sunan mod sırasında eğer ölürseniz enfeksiyonlu olarak doğacaksınız. Bu sayede muazzam hızda hareket edebilmek, daha yükseğe sıçrayabilmek, düşmanları takip edebilmek ve su altında daha fazla kalabilmek gibi yeteneklere sahip oluyorsunuz. Ayrıca yüksekten düştüğünüzde hasar almıyorsunuz.

On beş saniyede bir doğmanın yanı sıra her doğuşta iki Hell’s Retriever baltanız olacak ve gerçekleştirdiğiniz her infazda cephanenin doldurulacak. Maçı kazanmak için hayatta kalan son afetzede olmanız veya enfeksiyonluların tarafındayken bütün afetzedeleri bertaraf edilmesi gerekiyor.

Bu iki modun haricinde, Blackout tarafında Alcatraz Horde Playlist'i Alcatraz Playlist olarak değiştiriliyor ve Tactical Bike isimli yeni bir araç ekleniyor. Multiplayer tarafında ise M16 ve Havelina AA50 için Create-a-Class desteği ekleniyor.

Zombies tarafında ise Duck and Cover isimli yeni bir meydan okuma ekleniyor. Öncelikler gibi otuz elden oluşan bu meydan okumada onuncu, yirminci ve son eli tamamlamanız durumunda ayrı ayrı ödüller kazanacaksınız. Meydan okumaya ek olarak Mystery Box'lara M16 ve Haveline AA50 silahları ekleniyor. Bu silahlar aynı zamanda Armory desteği de kazanıyorken, yeni MKII silah desteği de geliyor.

PlayStation 4 ve Xbox One için Zombies tarafında Ray Gun MKII Blood of the Dead ve Classified senaryolarındaki Mystery Box'taki yerini alırken, Reaver C86, Argus, Locus ve Ballistic Knife için denge ayarlamaları yapılıyor. Multiplayer tarafında ise S6 Stingray ve Daemon 3XB silahlar için ince ayarlamalar söz konusu olacak.

Treyarch Studios tarafından yayınlanan güncelleme notlarında Multiplayer ve Blackout için Featured Playlist bölümlerinde yeni etkinlikler de olacak. Multiplayer tarafında 6 - 13 Ağustos 2019 tarihleri arasında PlayStation 4 platformunda Infected: Final Stand, Endurance Moshpit, Barebones Moshpit, Mercenary Deathmatch Moshpit ve Bolt-Action Barebones ve Xbox One için de Chaos Domination, Endurance Moshpit, Barebones Moshpit, Mercenary Deathmatch Moshpit ve Bolt-Action Barebones sizi bekleyecek.

Aynı tarihler arasında Blackout tarafına da uğramayı unutmayın. Eğer PlayStation 4 kullanıcısıysanız, Pandemic, Alcatraz, Quads, Duos ve Solo, Xbox One kullanıcısıysanız da Alcatraz Horde ve Hardcore Quads oynayabilirsiniz.

PC platformunda 6 - 13 Ağustos 2019 tarihleri arasında Multiplayer tarafında Quickplay, Half-Off Heist, Barebones Deathmatch Moshpit ve Endurance Moshpit, Blackout tarafında da Quickplay, Alcatraz Horde, Hardcore Quads ve Solo oynayabileceksiniz.

Son olarak, Black Market sisteminde Ultra Weapon Bribe, yeni Epic kıyafetler, jestler, Reactive Camo, Jump Pack, kartvizitler ve çok daha fazla ödülün olacağı altmış yeni Tier daha eklenecek.