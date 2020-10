İlk Call of Duty: Black Ops Cold War Sezon Tarihi Verildi

Activision Blizzard tarafından ilk Call of Duty: Black Ops Cold War sezon tarihi verildi. Battle Pass sayesinde oyuncular, çıkış tarihinden kısa bir süre sonra ilk yeni içeriklere kavuşacaklar. Detaylar haberimizde.

Call of Duty: Black Ops Cold War için önümüzde az bir zaman kaldı diyebiliriz. İki haftadan az bir zaman sonra, serinin sıradaki oyunu bilgisayarın yanı sıra hem mevcut hem de yeni nesil konsollar için çıkışını gerçekleştirmiş olacak.

Hatırlayacağınız üzere Activision ve Infinity Ward tarafından daha önceden yapılan açıklama ile Call of Duty: Warzone ile gelecekte çıkacak olan yeni oyunların birleştirileceği dile getirilmişti. Zaten Call of Duty: Black Ops Cold War için gerçekleştirilen ilk tanıtımı yayınında da Blackout için devam niteliğinde bir mod geliştirmek yerine, yeni oyunun elementlerinin Call of Duty: Warzone içeriğine entegre edileceğini ve paylaşımlı aşama kaydetme sisteminin sunulacağını öğrenmiştik. Yani envanterinizdeki eşyaları her iki tarafta da kullanabileceksiniz.

İlk Call of Duty: Black Ops Cold War Sezonu Ne Zaman Başlıyor?

Bu hafta üçüncü çeyreğe ilişkin olarak analistler ve yatırımcılar için gerçekleştirilen finansal konferansta sırasında Activision Blizzard, bu konuya değinerek merak edilen detayları ortaya çıkarttı. Şirket tarafından belirtilene göre, Battle Pass sistemine dahil edilecek olan Call of Duty: Black Ops Cold War için ilk sezon Aralık ayı içerisinde başlayacak. Daha sonradan duyurulacak olan net tarih, aynı zamanda oyunun Call of Duty: Warzone ile birleşeceği tarih de olacak. Bu sayede, Call of Duty: Black Ops Cold War karakterleri ve silahları dahil olmak üzere mevcut ve yeni gelecek olan içerikleri oynaması ücretsiz Battle Royale oyununda kullanabileceksiniz. Bunun yanı sıra, oyuncular operatörler ve silah planları dahil tüm Call of Duty: Modern Warfare içeriklerine de erişim sağlamaya devam edebilecekler.

Son olarak, bildiğiniz gibi yeni oyunun çıkışı ile bağlantılı olarak Verdansk haritası da Soğuk Savaş görünümüne kavuşacak. Ancak bu dönüşümden henüz bahsedilmiş değil. Ve görünüşe göre bu dönüşüm için de bir süre beklememiz gerekecek. Öyle ki Video Games Chronicles sitesi tarafından belirtilene göre, beklenen dönüşümün 2021 yılından önce gerçekleşmesi mümkün olmayacak. Ne var ki Activision Blizzard ve geliştiriciler Raven Software ile Treyarch Studios bu konuda herhangi bir net açıklama yapmış değiller.

Call of Duty: Black Ops Cold War Konusu

Hikaye olarak Call of Duty: Black Ops oyununun doğrudan devamı olacak. Bizleri 1980'li yılların başlarındaki Soğuk Savaş döneminin değişken jeopolitik savaşının derinliklerine götürecek. Hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir senaryoda, Doğu Berlin, Vietnam, Türkiye, Sovyet KGB karargahı gibi simgesel mekanlarda çatışırken acımasız gerçekler ve tarihi figürler ile karşı karşıya geleceğiz. Elit operatörler olarak küresel güç dengesini ve tarihin akışını değiştirmeyi kendisine görev edinmiş olan Sovyet casusu Perseus isimli karanlık bir figürün izini süreceğiz. Bu süreçte de Frank Woods, Alex Mason ve Jason Hudson gibi simgesel karakterler ve yeni operatör kadrosu ile küresel komplunun karanlık merkezine ineceksiniz.