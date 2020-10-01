Merakla beklenen Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies modu tanıtıldı. Activision, yayınlanan yeni video ile merak edilen ilk detayları bizlere sundu. Detaylar haberimizde.

Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies Modu Nasıl Olacak?

Seksenli yıllara dayandırılacak yeni Zombies modu hikayesinde göre orijinal Call of Duty: Black Ops oyunundaki Grigori Weaver tarafından yönetilen Requiem adındaki CIA destekli uluslararası müdahale ekibinin bir parçası olan operatörler, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir yeraltı sığınağını araştırmaktadırlar. Bir yandan enfeksiyonlu düşmanlar ile çatışırlarken, bir yandan da yeraltı sığınağının altında neyin olduğunu araştırmaya çalışırlar. Başarılı olmaları durumunda, küresel düzeni altüst edecek sırları ortaya çıkartacaklardır. Ancak diğer yandan ise Omega Group adındaki rakipleri, dünya üzerinde görülen açıklanamaz olaylar ve anormallikler üzerinde çalışmaya ve bunları kendi avantajlarına kullanmaya bir hayli isteklidir.

Battle Pass sistemine dahil olacak Zombies modu, dört kişiye kadar kooperatif desteğine ek olarak hem çapraz platform hem de çapraz nesil desteği sunacak. Bu sayede, bütün platformlardaki bütün oyuncular bir arada çevrimiçi olarak oynayabilecekler.

Dahası ise aşama kaydetmek için yeni yöntemler, klasik Perk’ler ve Soğuk Savaş silahları sunacak. Silahların ve eklentilerinin nadirlik dereceleri olacak. Bu bağlamda, daha ender bulunanlar daha fazla hasar verecekler.

Mühimmat dışında birçok farklı çatışma seçenekleri sunulacak. Mesela enfeksiyonlu düşmanları öldürerek ölçerinizi doldurduktan sonra Field Upgrade’ler yapabilecek ve iyileştirmeden gizliliğe kadar birçok avantajından yararlanabileceksiniz. Çatışma esnasında da Lethal (Ölümcül), Tactical (Taktiksel) ve Support (Destek) olmak üzere üç farklı kategoriye ayrılan ekipmanlar üretebilmeniz de mümkün olacak.

Son olarak Perk’ler ise artık sınırsız bir kullanıma sahip olacak. Yani istediğiniz Perk’i istediğiniz kadar kullanabileceksiniz. Aralarında ise Juggernog ve Speed Cola gibi hayranların favorisi olanlar da yeni oyunda geri dönüş yapacaklar.

Call of Duty Youtube kanalı üzerinden yayınlanan tanıtım videosunu izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!