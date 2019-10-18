Call of Duty: Modern Warfare'da Battle Pass Sistemi Kullanılacak

Call of Duty: Modern Warfare oyununun ilk duyurulduğu günden beri Sezon Bileti eklentisinin ve harita paketlerinin olmayacağını biliyoruz. Bununla birlikte, bu haftanın başında Infinity Ward Sanat Yönetmeni Joel Emslie bir açıklama yapmış ve herhangi bir Suppy Drop ve Loot Boxes sisteminin olmayacağını teyit ettikten sonra bu hafta içerisinde gerekli bilgilendirmenin yapılacağını belirtmişti.

Beklenen açıklama ise en nihayetinde geldi. Call of Duty: Modern Warfare için hazırlanan Battle Pass sistemi tanıtıldı. Activision sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, bu sistem ilk günden oyunda bulunmayacak. Nedeni ise geliştirici stüdyonun ilk gün yaşayacağımız deneyimin olabildiğince mükemmel olmasını istemesi.

Ne kazanacağınızı veya neyi satın alacağınızı görebileceğiniz içerikler sisteme bağlı olarak canlı sezonlar halinde sunulacak. Battle Pass içerikleri kendi içinde Free Stream ve Premium Stream olmak üzere ikiye ayrılacak. Free Stream ile oynanışa etki edecek olan temel silahları ve bu silahlara takacağınız parçaları, aynı açık beta testinde olduğu gibi sadece oyunu oynayarak açabileceksiniz. Premium Stream ise satın alabileceğiniz içerikler sunacak. Ancak bu içerikler, oynanışa herhangi bir etkisi olmayacak kozmetik odaklı içerikler olacak.

COD Puanları Call of Duty: Modern Warfare oyununda da karşımıza çıkacak. Ne var ki, bu puanlar da Battle Pass sistemine dahil olacak. Yani sadece oyunu oynayarak COD Puanları kazanabilmeniz mümkün olacak.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmiş olan Call of Duty: Modern Warfare, 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.