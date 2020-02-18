Call of Duty: Modern Warfare'ın Battle Royal Modu Mart'ta Geliyor

Call of Duty: Modern Warfare oyununun Battle Royale modunun ne zaman geleceği merak ediliyor. Geçmişte birçok sızıntı yaşanmıştı. Bunun üzerine, ikinci sezonun başlaması sonrasında oyuncuları karşılayan videonun sonunda yapılan kısa tanıtım ise modun bu sezonda Call of Duty: Modern Warfare oyununa geleceğinin işaretini veriyor. Ancak ne Activision ne de Infinity Ward bir açıklama yapmış değil. Yeni bir bilgi, Warzone modunun Mart ayının başlarında yayınlanacağına işaret ediyor.

VideoGameChronicles sitesinin kaynaklarından aktardığı bilgiye bakılırsa Infinity Ward ve Raven Software ortak çalışmasıyla geliştirilmiş olan modun birkaç hafta içinde yayınlanacağı söyleniyor.

Bildiğiniz gibi Call of Duty: Modern Warfare oyununun güncellemeleri Salı günleri yayınlanıyor ve buna bakarak 3 Mart 2020 veya 10 Mart 2020 tarihleri üzerinde duruluyor. Bahsi geçen güncelleme yayınlandığında da şu anda menüde aktif olmayan kısım kalkacak ve oyuna sahip olan herkes doğrudan erişim sağlayabilecekmiş.

Öte yandan Battle Royale modunun bağımsız bir versiyonu da yayınlanacakmış. Tamamı ile ücretsiz olacağı söylenen bu versiyonu daha sonradan Upgrade seçeneği ile tam sürüme çevirebilmek mümkün olacakmış.

Bir diğer önemli bilgi ise Warzone modunun mevcut Battle Pass sistemine dahil edileceği yönünde. Bu da demek oluyor ki her bir sezon boyunca açacağınız kozmetik eşyaları, bu sisteme bağlı olarak Battle Royale modunda da kullanabileceksiniz.

Infinity Ward stüdyosuna yakın olan kaynaklar, Warzone modunun resmi tanıtımlarına Kuzey Amerika bölgesinde yaşayan içerik üreticilerinin stüdyoya davet edilmesi ile bu hafta başlanacağına işaret ediyorlar. İçerik üreticilerinin resmi duyuru öncesinde modu denemelerine ve oynanış videoları kaydetmelerine izin verilecekmiş. Bu videoları resmi duyuru sonrasında içerik üreticileri kendi kanalları üzerinden yayınlayabilecekler.

Bu bilgilere şimdilik ne Activision ne de Infinity Ward bir cevap vermiş değil ama geliştirici stüdyoya yakın bir kaynaktan aktarıldığına göre, resmiyet kazanması yakın gibi görünüyor. Bekleyelim ve görelim.