Call of Duty: Modern Warfare'ın Battle Royale Detayları Sızdırıldı

Battle Royale modu Call of Duty serisine Call of Duty: Black Ops 4 ile dahil olmuştu. Gördüğü ilgiden sonra Battle Royale modu Call of Duty: Modern Warfare için de devreye sokulacakmış gibi görünüyor. En azından Reddit üzerinde yaşanan sızıntıya bakılırsa öyle.

Call of Duty: Modern Warfare için planlanan olası Battle Royale modu, oyunun satışa sunulmasından önce gündeme gelmişti. TheGamingRevolution tarafından sızdırılan bilgiler ile Infinity Ward stüdyosunun kendi içinde yüz elli iki oyunculu testlerin yapıldığını ve azami oyuncu sayısı için de iki yüzün hedeflendiğini öğrenmiştik. Haritasının ise Blackout haritasına göre üç kat büyük olacağı da söyleniyordu.

Senescallo isimli Reddit kullanıcısı da aktardığı bilgilerde, azami oyuncu sayısı standart olarak iki yüze kadar destek sunacak ve Solo, Duo ve Squads olmak üzere üç farklı Playlist olacak. Bunların yanı sıra azami sağlık değerinin yüz elli, son savunma sağlık değerinin yüz, son savunma dirilme sağlık değerinin otuz, son savunma sayacının altmış saniye, son savunma diril(t)me süresinin yedi saniye ve dost ateşi cezalandırma sınırının da iki olduğu göze çarpıyor. Ek seçenekler olarak başlangıç silahlarının Fists (Yumruklar), G21 Pistol (G21 Tabancası), MP5, M4A1 ve Knife (Bıçak) olacağı söylenirken, desteklenen haritalarda yağma yapmak mümkün olacak. Çatışmanın başlangıcında daralan bir çember olmayacak. Çember daha küçük çaplı çatışmalarda kullanılacak ve hasarı da katlanarak artabilecek.

Hazır yağmalamaktan bahsetmişken, toplayacağınız eşyaların enderlikleri beyaz, yeşil, mavi, mor ve altın olmak üzere beş farklı tipe ayrılacak. Envanteriniz sınırlı olacak. Gelen ikmal sandığına el koymak için otuz saniyenizin olacağı söyleniyor. Çok-oyunculu modlardan tüm silahlar, eklentiler, ekipmanlar, saha geliştirmeleri, Killstreak'ler, gaz maskesi, yelekler, kasklar, bandajlar, cephaneler, sırt çantaları ve taşınabilir defibrilatör (elektroşok cihazı) olacak. Aynı silahtan iki tane taşımak ve mevcut seviyenizin altındaki bir zırhı almak mümkün olmayacak. Mevcut silahınızla uyumlu olmayan eklentiler doğrudan sırt çantanıza istiflenecek. İkmal sandıklarının içinden değerli ekipmanlar ve eşyalar çıkacak.

Kullanıcının sızdırdığı bilgilerin geri kalanında harita üzerinde on beş farklı nokta olacağından bahsediliyor. Bunlar Airfield (Uçak Pisti), Boneyard (Mezarlık), Dam (Baraj), Downtown (Şehir Merkezi), Gulag (Esir Kampı), Hospital (Hastane), Layover (Konaklama), Lumber (Kereste), Overgrown (Yabani Bitkilerle Kaplı Bölge), Port (Liman), Quarry (Taş Ocağı), Storage Town (Depolama Kasabası), Supercenter (Büyü Süpermarket), Trainyard (Tren İstasyonu) ve TV Station (TV İstasyonu) olarak sıralanıyorlar. Harita üzerindeki kilit noktalar ise Bank (Banka), Fire Station (İtfaiye), Gas Station (Benzin İstasyonu), Gun Store (Silah Deposu), Pharmacy (Eczane) ve Police Station (Karakol) olacak.

Bir oyuncuyu diriltmek için Respawn Token kullanılacak ve bu jetonları yağma yaparak bulmanız gerekecek. Tek kullanımlık olacaklar ve bir defa kullandıktan sonra tekrardan dirilme imkanınız olmayacak. Eğer bir arkadaşınızı diriltmek istiyorsanız, elinizde Respawn Token varken arkadaşınızın cesedini ambulansın yanına bırakmanız gerekecek. Bunu yaptığınız zaman Gulag (Esir Kampı) sırasına girecek. Sıra kendisine geldiğinde, bire bir çatışmaya girecek. Eğer çatışmayı kazanırsa dirilmeye hak kazanmış olacak. Dirildikten sonra da Mobile Armory'yi bularak ekipmanlarını geri alması gerekecek.

Battle Royale modunda Tracked, Timed Run, Assassination (belirli bir oyuncuyu öldürme), Scavenger Hunt (İşe Yarar Eşya Sandıklarını Toplamak), Domination (Hakimiyet Noktası Ele Geçirme) ve Random (Rastgele Görev) olmak üzere farklı görev tipleri olacak.

Bahsi geçen Battle Royale modunda, toplamda yirmi kadar Takviye (Perk) bulunacak:

High Alert (Yüksek Uyarı) - Bir düşman görüş alanınızın dışından size bakması durumunda görüş hakkı kazanma.

Spotter (Gözcü) - Düşman ekipmanı küçük bir çap içinde görünür olacak ve duvarların içinden dahi size gösterilecek.

Tracker (Takipçi) - Düşmanlar ilerledikçe ayak izi bırakacaklar ve çömelmiş haldeki koşu hızı arttırılacak.

Stalker (İz Sürücü) - Dürbünden bakarken daha hızlı hareket edebileceksiniz.

Marksman (Keskin Nişancı) - Uzak mesafeden düşmanların isimlerini görerek kimliklerini teşhis edebileceksiniz.

Sleight of Hand (El Çabukluğu) - Silahlarınızı %50 daha hızlı doldurabileceksiniz.

Armorer (Zırh Üreticisi) - Zırh plakalarını %20 daha hızlı kullanabileceksiniz ve %10 daha fazla zırh sağlayacaklar.

Artisan Tastes (Zanaatkar Zevkleri) - Alacağınız silahların otomatik geliştirme imkanları olacak.

Deep Pockets (Derin Cepler) - Aldığınız kullanılabilir ekipmanın fazladan kullanımı olacak.

Grenadier (El Bombası Atan) - Aldığınız fırlatılabilir ekipmanın fazladan kullanımı olacak.

Healer (Şifacı) - Tıbbi eşyalarınız sonraki yirmi saniyede değerlerinin %25 kadarıyla iyileştirmeye devam edecek.

Thief (Hırsız) - Eşya topladığınızda %20 daha fazla yağma sağlayacaksınız.

Ammo Scavenger (Cephane Toplayıcısı) - Öldürdüğünüz düşmanlar her daim bir miktar cephane düşürecek.

Armor Scavenger (Zırh Toplayıcısı) - Öldürdüğünüz düşmanlar her daim bir miktar zırh plakası düşürecek.

Medic Scavenger (Tıbbi Toplayıcı) - Öldürdüğünüz düşmanlar her daim bir miktar tıbbi eşya düşürecek.

Plunder Scavenger (Tıbbi Toplayıcı) - Öldürdüğünüz düşmanlar her daim bir miktar yağma düşürecek.

Bounty Hunter (Ödül Avcısı) - Eğer sizden fazla takviyesi (Perk) olan birini öldürürseniz, onlarla aynı seviyeye gelmeye yetecek puan kazanacaksınız ve sonra bu takviyeyi değiştirebileceksiniz.

Ghost (Hayalet) - İnsansız hava araçları ve sensörler sizi göremeyecek.

Sneaky (Sinsi) - Ayak izleriniz görünmez olacak ve düşmanlarınız onları takip ettiğiniz yönünde uyarılmayacaklar.

Explosive Ordnance Disposal (Patlayıcı Donanım Tasfiyesi) - Düşmanların kılıçlarını ve mayınlarını ele geçirebileceksiniz.

Görevleri tamamlayarak ve düşmanları elimine ederek oynanışa etki edecek Plunder (Yağma) kazanabileceksiniz. Bu yağmaları ilgili noktalardaki kutulardan almanız gerekecek. Ancak bunun için belirli bir sürenizin olacağı söyleniyor. Bu yağmaları dilediğiniz takdirde harita üzerindeki ATM cihazlarına giderek XP'ye döndürebileceksiniz ama bunun için öncelikle belirli bir miktara ulaşmanız gerekecek. Eğer bankaya girerseniz, çalacak olan alarm bütün oyuncuları alarma geçirecek.

Son olarak, sızdırılan bu bilgilerin henüz Activision ve Infinity Ward tarafından onaylanmadığını belirtelim. Bir diğer deyişle, Battle Royale modu resmi olarak duyurulduğunda bu bilgilerin değişmesi ihtimal dahilinde. Bu nedenle de haberimizin içeriğindeki tüm bu bilgilerin söylenti olduğunu aklınızdan çıkartmayın.