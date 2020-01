Call of Duty: Modern Warfare'ın Yeni Çok Oyunculu Modu Grind

Call of Duty: Modern Warfare için yeni modlar eklenmeye devam ediyor. Yayınlanan yeni güncelleme ile serinin güncel oyununa PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında Grind modu eklendi.

Drop Zone yerine gelen Grind her ne kadar Call of Duty: Modern Warfare için yeni bir mod olsa da seri için yeni bir mod değil. İlk olarak Call of Duty: Ghosts ile seriye dahil olmuştu. Call of Duty: Modern Warfare oyununda ise kendisine özgü görevleri, kuralları ve stratejileri olacak.

Infinity Ward tarafından Activision günlük sayfası üzerinden paylaşılan detaylara göre Grind, Hardpoint ve Kill Confirmed kurallarını bir araya getiriyor. Diğer çok oyunculu modlardan farklı olarak, gerçekleştirdiğiniz infazlardan sonra, sayı kazanmak için infaz ettiğiniz oyuncunun künyesini (dog tag) toplayarak zamanla yeri değişecek görev noktasına bırakmanız gerekiyor.

Künyeleri görev noktasına topluca taşımak gibi bir imkanınız da var ama bu esnada ölürseniz, kendinizinki dahil bütün künyeleri kaybetmiş olacaksınız. Bir diğer önemli detay ise Kill Confirmed modunda olduğu gibi ölen manga arkadaşınızın künyesini toplayabilir ve düşman manganın sayı yapmasının önüne geçebilirsiniz.

Bu arada, yayınlanan yeni güncelleme ile Snowfight modu kaldırılırken Shoot the Ship yerine de Shoot House 24/7 getirildiğini söylemeden geçmeyelim.