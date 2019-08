Call of Duty: Modern Warfare Konsollarda Klavye ve Fare Desteği Sunacak

Call of Duty: Modern Warfare için geri sayım devam ederken, merak edilen yeni detaylar da birer birer ortaya çıkıyor. Tasarım Yönetmeni Joe Cecot oyunun PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında klavye ve fare desteğinin de olacağını duyurdu.

Bu senenin Call of Duty oyunu Call of Duty: Modern Warfare, PlayStation 4, PC ve Xbox One Cross-Play desteğiyle satışa sunulacak. Bir diğer deyişle, bu platformlardaki kullanıcılar bu sistem sayesinde istedikleri takdirde birbirlerine karşı savaşabilecekler. Ancak söz konusu PC olunca tabii ki eşitsizlik söz konusu olacak. Malumunuz bu platforma sahip olan kullanıcıların klavye ve fare avantajı var ve konsol kullanıcılarına göre daha seri olabiliyorlar. Ancak Infinity Ward tarafından yapılan açıklamayla oyuncuların arasında herhangi bir eşitsizliğin yaşanmayacağının teminatı oldu.

Tasarım Yönetmeni Joe Cecot, öncelikle PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları için oyuna klavye ve fare desteğinin ekleneceğinin müjdesini verdi. Bunun yanı sıra oyundaki eşleşme sistemi çevre birimlerini destekleyecekmiş. Bu sisteme bağlı olarak, eğer kontrol kolu kullanıyorsanız eşleşme sistemi sizi kontrol kolu kullanan diğer oyuncularla eşleştirecek. Kullandığınız kontrol sistemi klavye ve fare ise, bu durumda da klavye ve fare kullanan oyuncular karşınıza gelecek. Bununla birlikte, çatışmanın ortasında kullandığınız kontrol sisteminde bir değişikliğe gitmenize müsaade edilmeyecek.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Call of Duty: Modern Warfare, 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.