Call of Duty: Modern Warfare Rekor Üstüne Rekor Kırdı

Call of Duty: Modern Warfare, senaryosu son dönemin tartışmalı oyunu olmasına ve fazlaca eleştirilmesine rağmen, gerek incelemeler gerekse de satışlar açısından oldukça iyi bir performans sergiliyor. Daha doğrusu gelmiş geçmiş en iyi Call of Duty performansını sergiliyor diyelim. Eğer bu şekilde devam ederse hem Acitivison, hem Infinity Ward hem de Call of Duty tarihinde kırılması güç bir rekora imza atacakmış gibi görünüyor. Activision ve Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare oyununun dünya genelinde üç gün içerisinde $600 Milyon civarı bir hasılat elde ettiğini duyurdular.

Hasılatın detaylarına inecek olursak, mevcut konsol neslinde çıkan Call of Duty oyunlarının genelinde ilk üç gün içerisinde en fazla satış yapan oyun Call of Duty: Modern Warfare oldu. Bu yıl çıkan oyunlar arasında en büyük çıkışı yapmasının yanı sıra Activision tarihinde de dijital ortamda en büyük açılışı yapan oyun unvanını eline geçirmiş olduğunu söyleyelim.

Rekorlar tabii ki burada sona ermiyor. PlayStation Store mağazasında en fazla ön-sipariş yapılan oyun, PlayStation 4 üzerinde ilk üç günde en fazla dijital satış ile açık ara lider konumunda bulunuyor. Battle.net üzerinde de ilk haftasında Call of Duty: Black Ops 4'ü gerilerde bırakarak PC platformundaki en büyük açılışı gerçekleştirdi.

Son olarak, Call of Duty: Modern Warfare selefini Birleşik Krallık genelinde de geride bıraktı. GamesIndustry sitesi tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa, yeni serinin yeni oyunu fizisel sürüm satışlarında selefinden %39 oranında daha fazla satış yapmış durumda.