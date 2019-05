Call of Duty: Modern Warfare Sonunda Duyuruldu

Hakkında uzun zamandır çıkan onlarca söylentiden sonra, yeni Call of Duty oyunu en nihayetinde duyuruldu. Adı da son yaşanan sızıntıyı doğruluyor. Bu senenin Call of Duty oyunu, Call of Duty: Modern Warfare olacak.

Haberimizin detaylarına geçmeden önce, isterseniz yayınlanan duyuru fragmanını bir izleyelim.

Hatırlayacağınız üzere bu sene çıkacak olan oyunun Call of Duty: Modern Warfare 4 olacağı söyleniyordu. Ancak karşımızda Call of Duty 4: Modern Warfare oyununun tam anlamıyla olmasa da sil baştan bir yapımı var. Yani karşımızda bir yeniden yapım veya bir devam oyunu yok.

"Bu her şekilde yeniden hayal edilmiş yepyeni bir Modern Warfare." yorumunda bulundu Infinity Ward stüdyosundan Dave Stohl ve devam etti. "Kuralların gri ve savaş hatlarının silikleştiği bugünün dünyasının manşetlerinden esinlenerek duygu yüklü bir deneyim yaratıyoruz. Oyuncular çeşitli uluslararası özel kuvvetlerin ve özgürlük savaşçılarının rollerine bürünecek ve ikonik Avrupa şehirleri ve Orta Doğu'nun istikrarsız bölgelerinde sarsıcı görevlere atılacaklar."

Call of Duty: Modern Warfare ile seride radikal bir değişim de söz konusu olacak. Öyle ki uzun zamandır serinin geleneği olan Season Pass eklentisine bu oyun ile veda edilecek. Bu sayede hem düzenlenecek olan etkinliklere hem de yayınlanacak olan haritalara ve içeriklere bütün oyuncular erişim sağlayabilmiş olacaklar. Yani Call of Duty: Black Ops 4 oyununun aksine Call of Duty: Modern Warfare topluluğu birleştirici bir rol oynayacak.

Öte yandan, Infinity Ward stüdyosu PC ve konsol platformları arasında Cross-Play desteği sunmayı da planlıyor. Bu desteğin bütün platformların oyuncularını bir araya getirip getirmeyeceği bilinmiyor ama yakın bir zamanda merak edilen detayların paylaşılacağından eminiz.

Yukarıdaki fragman sizin de gördüğünüz gibi oyun içi görüntülerden oluşuyor. Yani Call of Duty: Modern Warfare oyununda yeni bir grafik motoru kullanılıyor ve bu sayede de fotoğraf kalitesinde bir görsellikle karşılaşacağız. Bunun yanı sıra hacimsel ışıklandırma, 4K HDR, Işın İzleme teknolojisi, sanat fotogrametrisi gibi teknolojiler de Call of Duty: Modern Warfare oyununda desteklenecek.

Son olarak, şimdilik çoklu-oyuncu modu ve olası Battle Royale modu hakkında pek bir bilgi verilmiş değil. Geliştirici stüdyo tarafından yapılan açıklamaya bakılırsa, yeni oyunda geleneksel çoklu-oyuncu modu ve kooperatif desteği bulunacakmış. Ayrıca ana senaryoda kaydettiğimiz ilerleyiş de çoklu-oyuncu moduna taşınacakmış. Daha fazla detayın ise ilerleyen zamanlarda paylaşılacağı söyleniyor.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Call of Duty: Modern Warfare, 25 Ekim 2019 tarihinde satışa sunulacak.